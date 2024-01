Endelig tilbake i dirigentrollen

Las Palmas — Den aller første kampen for de mørkeblå i 2024 gikk på treningsfeltet til Las Palmas litt sør for hovedstaden på Gran Canaria. Motstanden vat et Las Palmas B-lag – som også hadde innslag fra spillere av C- og juniorlaget til laget som ligger som nummer åtte i La Liga.

Ikke helt uventet viste det seg at disse spillerne både ballsikre og glade i å holde ballen mye i laget.

Viking skapte likevel kampens første halvsjanse, men Lars-Jørgen Salvesen somlet for mye i avslutningsøyeblikket.

Den første virkelig store sjansen til Las Palmas kom etter drøye ti minutter etter en overgang.

Kun en meget årvåken Arild Østbø forhindret scoring.

Dessverre for Viking måtte Sondre Bjørshol, som har sett frisk ut disse første ukene, ut med skade etter kvarteret. Det så ikke bak ut for backen, som fort er ute i lengre tid igjen.

Det tok bare 15 minutter av sesongen før Sondre Bjørshol måtte ut med skade. (Espen Iversen)

Etter halvtimen kom så Viking nære på en overgang. Joe Bell slo en nydelig ball opp til Simen Kvia Egeskog, men Lars-Jørgen Salvesen var akkurat for sen til å omsette innlegge i scoring.

Viking behøvde likevel ikke lang tid før de fikk årets første scoring. Etter 32 minutter fikk laget corner og Viljar Vevatne dukket opp på bakre stolpe og omsatte leveransen fra Zlatko Tripic i scoring.

Viljar Vevatne gratuleres. Stopperen satte inn Vikings første scoring i 2024 mot Las Palmas. (Espen Iversen)

I perioden rundt målet tok Viking stadig mer over og fikk satt presset høyere.

Det resulterte i gode brudd og overganger. Både Sondre Auklend og Zlatko Tripic luktet fra distanse etter 35–36 minutter.

I andre omgang gjorde begge lag flere skifter, men Viking fikk en pangstart da Zlatko Tripic la på til 2–0 med et kanonskudd. Samme Tripic ble også flyttet ned som indreløper etter pause, men ble ganske fort tatt av.

Kampen ble egentlig lapskausaktig etter at timen var passert. Begge lag byttet enormt med spillere og da skjedde det som ofte gjør det i slike treningskamper. Likevel hadde et mye yngre Viking lag klart mest ball mot en enda yngre Las Palmas.

At det til slutt endte 2-0 var helt OK etter spill og sjanser.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Kampfakta:

Fotball, treningskamp

Las Barrancas, Las Palmas

Las Palmas B – Viking 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 Viljar Vevatne (32), 0–2 Zlatko Tripic (47)

Viking (4-3-3): Arild Østbø (Magnus Rugland Ree i 45 min.) – Sondre Bjørshol (Sondre Langås i 55 min, og Jone Berg i 20 min.), Djibril Diop (Vetle Auklend i 45 min.), Viljar Vevatne, Jost Urbancic (Edvin Austbø i 45 min.) – Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Forgaard Paulsen i 45 min.), Joe Bell, Sondre Auklend (Felix Taraldset i 30 min.) – Simen Kvia-Egeskog, Lars-Jørgen Salvesen (Kasper Sætherbø i 30 min.), Zlatko Tripic (Lars-Erik Sødal i 30 min.).

Gule kort:

---