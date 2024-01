Patrik Gunnarsson: - På tide at jeg tar skikkelig tak i dette

Maspalomas — Mannen fra Kópavogur, i utkanten av Reykjavik, har akkurat fått blitt bedre kjent med Åge Hareide. Mens venner av ham fra Grindavik har sett lavaen dekke deler av byen, har Gunnarsson vært i USA. Den tidligere Viking-treneren tok med Gunnarsson til Islands januar-leir etter en periode utenfor troppen.

– Det har vært en tradisjon for det islandske landslaget med en treningsleir i Qatar eller USA i januar. Vi spilte to kamper på stadion til Inter Miami og jeg fikk bli bedre kjent med Åge. Den siste kampen mot Honduras fikk jeg også en omgang i. Veldig positivt, sier en smilende Gunnarsson til RA.

Han sto over lørdagens økt. Reisen sitter hardt i og søvn hadde det blitt lite av etter ankomsten fredag.

At han er tilbake i troppen til Island betyr mye for ham.

– Hvordan ser konkurransen ut nå om plassene?

– Det har vært litt rotasjon egentlig. Vi har en keeper som spiller i Elfsborg, en på lån i andredivisjon i Portugal fra Midtjylland og en som står lite for Cardiff. Turen vi var på nå, sammen med prestasjonene mine i fjor, håper jeg styrker sjansene mine, sier Gunnarsson.

I motsetning til Norge kan Island fortsatt komme seg til EM i sommer. Da må de i så fall slå ut Israel i en semifinale-playoff, og gjøre jobben i en eventuell finale etterpå. Det har selvsagt Viking-keeperen lyst til å oppleve.

– En plass i troppen til denne kampen i mars er et stort mål for meg denne sesongen. Nå er det bare å håpe på det beste, slår han fast.

Må utvikle seg

For å komme med blir nok også prestasjonene i treningskampene for Viking fram til det avgjørende. Gunnarsson slutter seg til Viking med noen klare mål for hvor han skal ta de neste stegene som keeper.

– Jeg har selvsagt snakket litt med keepertrener Kurt Hegre om temaet. Du må alltid ta nye steg, og aller helst de rette stegene som keeper. Forhåpentlig er dette året jeg blir enda bedre i boksen. Blant annet på å fange innlegg.

Keeperen, som også har vært innblandet i et par saftige kontroverser på sine to og et halvt år i Stavanger, mener han er OK på feltarbeid. Men OK er ikke godt nok. Han vil videre. Bli mye mer Peter Schmeichel-aktig i måten han søker ballen på i feltet. Han vil kort og godt vise mer igjen.

– Det var bra i fjor og mange gode involveringer, men det var samtidig mer der at jeg tok det jeg måtte. Det er mer å hente der, mener han.

Det mener han også det er på å være en mye mer tydelig lederskikkelse innad i Viking. Til tross for at han kun er 23 år har Gunnarsson allerede langt over 100 A-kamper på høyt nivå under beltet. Ikke mange keepere har det på samme alder.

– Og da er det kanskje på tide at jeg utvikler lederaspektet mitt også mer. På Island var jeg kjent for det med U-landslagene. Mange her i Stavanger har også pekt på at jeg har det i personligheten min. Nå må jeg få det mer ut her også. På et punkt må jeg bli en leder på dette nivået også.

For Gunnarsson har det også handlet litt om at han har vært ung og fersk. Han har kanskje kjent litt på å kreve sin rett i for stor grad. Om ledere som David Brekalo forsvinner, og kanskje også kaptein Zlatko Tripic, er andre nødt til å ta steget opp. Han er bevisst på at han gjerne er en av spillerne som skal være klar til å ta et slik ansvar.

– Det handler om å bli mer synlig. Mer vokal.

LES OGSÅ: Nytt bud på Brekalo: – Grunnlag for å bli enige

Drøm i magen

Om Viking kan følge opp 2023 i år er selvsagt spørsmålet de fleste lurer på. Om de skal toppe poengrekorden fra i fjor avhenger det også av hvem som spiller og hvem som drar. Det erkjenner også Gunnarsson. Samtidig mener han alt ligger til rette i Stavanger.

– Selv om noen forsvinner her har vi veldig mange gode fotballspillere i Viking. Fotballen er slik også. Noen forsvinner alltid. Da må andre opp for å ta posisjonene. Jeg mener alt ligger til rette for at denne klubben skal være med å slåss om noe i toppen. Vi har fasilitetene, fansen og et ungt og sultent trenerteam. De som driver spillerekruttering har også vist at de treffer ofte de siste årene.

Sportssjef Erik Nevland reiser nå hjem fra Gran Canaria. Lørdag var det ingen ytterligere utvikling rundt et salg av David Brekalo - etter at Orlando kom med et nytt bud natt til fredag, men ifølge Aftenbladet skal nå agent Jim Solbakken være koblet på et salg fra Vikings side. Håpet er å finne en bedre klubb som vil betale mer. (Espen Iversen)

Gunnarsson har snakket seg varm i solen nå. Han forteller også at han merket veldig godt hvordan det kokte i Stavanger da laget toppet tabellen i fjor.

– Du kunne kjenne på at folk drømte om noe. Der må vi tilbake. Vi spillere fikk også enorm energi fra dette. Dit har jeg lyst til å komme igjen og jeg vet at vi kan klare det, sier Gunnarsson – som neppe spiller mot Las Palmas.

LES OGSÅ: På dette området har Viking-trenerne utfordret sin ferske stopper

































---

FAKTA

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen





Mellomtittel h3

brødtekst