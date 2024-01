Har utfordret Langås på dette feltet

Maspalomas — På en av øktene tidligere i uken avbrøt Bjarte Lunde Aarsheim, og kom med en klokkeklar beskjed til den lynhurtige stopperen.

– Du må snakke mer, Langås! På hver eneste trening, lød det fra treneren.

Lunde Aarsheim bekrefter også til RA at de ønsker å skru til på dette feltet.

– Dette handler om kommunikasjon og det er en svært viktig del av den defensive biten av spillet. Vi vil ha lederskap. Derfor utfordrer vi spillerne. Det er hundre ganger enklere å spille for et lag som ligger i forkant med små beskjeder og direktiver. Dette er en viktig del i å ta tak i dem med alle baklengsmålene våre, sier treneren.

Vil ta mer plass

Hovedpersonen bekrefter også at han har fått denne klare utfordringen i år. Han fleiper med at han i så fall håper å komme med litt mer konkrete ting enn trønderkompis Kristoffer Løkberg byr på, men innser at de har et poeng. Det er ikke slik at han ikke snakker. Han gjorde mye av det i Ranheim. Men det er noe med å venne seg til både et høyere nivå og at mye av kommunikasjonen skal gå på engelsk i Viking.

– Det stemmer godt at trenerne ønsker at jeg skal prate mer på banen. Som forsvarer gjør du andre bedre ved å gjøre det, sier Langås.

– Jeg har selvsagt lyst til å ta mer plass på banen.

Jeg har selvsagt lyst til å ta mer plass på banen. — Sondre Langås

Da Viking hentet ham i fjor var det for å gardere seg om David Brekalo ble solgt. Det har ikke skjedd, men ser ut for å skje nå.

– Er du klar for å erstatte ham?

– Han er er fortsatt og jeg har vært mest opptatt av å lære så mye jeg kan av ham. Så vil jeg selvsagt spille og viser meg fram så godt jeg kan.

Langås føler han fikk mye igjen fra sine første måneder i Eliteserien.

– Jeg bidro vel i ti kamper og fikk både starte og kom inn. Det var meget nyttig for meg. Jeg fikk lært mye på kort tid.

Samtidig er det også andre ting som skal forbedres. Han nevner spesielt rollen som førsteforsvarer. Duellspillet.

– Jeg må bli bedre i boksen. Både på blokkeringer og klareringer. Det har jeg også sett selv. I julen brukte jeg en del tid på å studere kamper med meg selv.

For lagets del mener han forutsetningene bør være gode for å nå målene klubben har satt seg. De har de siste årene vært ganske enkle. Det handler om å skape et stabilt topplag. Komme seg til Europa i gode sesonger. Den føringen ligger i bunn.

– Men vi kan ikke slippe inn like mange mål som i fjor.

LES OGSÅ: Planen til D’Agostino er såre enkel

Fornøyd med verktøyene

Langås peker på at medspillerne virker å være trigget av fjoråret. Her har ingen ligget på latsiden i ferien. Nå håper han at det defensive kan bedres. Både individuelt og kollektivt.

Om David Brekalo selges nå lever trener Bjarte Lunde Aarsheim godt med verktøyene han sitter igjen med for å klare det.

– Vi er godt forspent om David drar nå. Diop holder godt eliteserienivå og vel så det. Langås og Vevatne er solide. Stensness blir og vi har noen unge spennende stoppere bak der, oppsummerer treneren.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim på feltet i Maspalomas fredag. (Espen Iversen)

– Må dere dyrke fram en ny sjef bak der etter Brekalo?

– Ja. Vi håper noen går inn for å ta den rollen. Spillerne utfordres på det, sier han – og peker på at de hadde to slike spillere når Gianni Stensness også var frisk.

– Brekalo har ledet litt i det stille. En type som viser vei med det han gjør. Naturlige ledere er undervurdert. Vi ser etter sjefer, men ikke bare i dette leddet, avslutter Lunde Aarsheim.

LES OGSÅ: Nytt Brekalo-bud: - Grunnlag for å bli enige