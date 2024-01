Planen til D’Agostino er såre enkel

Maspalomas — Den australske angriperen var torsdag endelig tilbake i spill på treningsfeltet i solen på Gran Canaria – fire måneder etter at menisken røk.

– Det kjennes bra ut, men jeg er nok litt stiv i morgen, sier spissen til RA.

Han har lekt litt med ball selv, men dette var den første skikkelige fotballøkten siden uhellet var ute i fjor. Kneet er OK. Han har fått jobbet med å bygge opp styrken rundt det, og regner med at det skal bli like bra som det var.

– Halve menisken ble fjernet. Det var mye rusk der. Men det skal kunne bli like bra som før. Noen ganger kjennes det fortsatt stivt. Spesielt når det er kaldt som det var hjemme i Stavanger nå.

Alt handler om mål

D’Agostino ankom først Gran Canaria onsdag. Det hadde ikke noe med kneet å gjøre. Han var, som Djibril Diop, syk. Dermed måtte avreisen utsettes.

Selvsagt sitter jeg med følelsen av at jeg kunne spilt en viktig rolle i den siste delen av sesongen i fjor. — Nicholas D'Agostino

Samtidig er det bare å erkjenne at han går inn i en ny sesong med svakere forutsetninger enn spisskonkurrent Lars-Jørgen Salvesen. Mannen som i utgangspunktet var foretrukket i fjor dukket opp topptrent i Vikinghallen forrige uke. Han hadde lagt på seg muskler og jobbet hardt med løpskapasiteten.

– Det er hva det er med sykdom og operasjon, men oppkjøringen er lang. Det handler om å gripe mulighetene når jeg får dem.

Hodespillet til Nicholas D'Agostino var dypt savnet i fjor høst hos Viking. Her prøver han seg med en halvspektakulær lav heading på torsdagens økt. (Espen Iversen)

– Hvordan skal du overbevise trenerne om at de bør gå for deg i spissrollen i år?

– Svaret på det er enkelt. Ved å score mål. Så mange som overhodet mulig. Dette er tallene vi spisser som regel måles på, sier D’Agostino.

Samtidig som han vil score mer har han også satt seg et veldig tydelig mål på hvordan han også skal bli en bedre lagspiller i 2024. Det har han tenkt å jobbe mye med.

– Jeg vil gjerne bli bedre feilvendt. Det å holde på ballen for å kunne sette opp lagkamerater. Den typen spiss har jeg veldig lyst til å bli.

Fortsatt mest spiss

I fjor ble han egentlig hentet til Stavanger som den nye toppspissen. Så snudde nevnte Salvesen og kom inn i etterkant. Da var plutselig D’Agostino andrevalget. Samtidig fikk han mye spilletid. Både som innbytter og på vingen. Han er likevel ikke i tvil om hva som er rollen hans.

– Jeg er først og fremst spiss. En nummer ni. Samtidig sier jeg ikke nei om jeg blir bedt om å gjøre en jobb på kanten også i år.

Han erkjenner at det var ekstremt frustrerende å bli skadet på tidspunktet han gjorde i fjor. Faktisk var han på vei inn på laget da skaden kom. Han ble drillet som nummer ni i stedet for Salvesen da det smalt i kneet. Morten Jensen bekreftet også i etterkant at det var duket for mannen med den mørke hestehalen.

Slik gikk det likevel ikke. Muligheten for å skyte Viking til et historisk seriegull gikk tapt. Det irriterer ham grenseløst. D’Agostino mener han kunne utgjort en forskjell.

– Selvsagt sitter jeg med følelsen av at jeg kunne spilt en viktig rolle i den siste delen av sesongen i fjor. Det er lite å gjøre med det, men det var enormt irriterende å bare sitte på tribunen.

Han er likevel optimist. Det bidraget skal komme.

– Vi har alle muligheter til å slå tilbake denne sesongen i stedet.

