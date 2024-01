Jensen varsler keeperduell

Maspalomas — Viking-trenerne har foretrukket den islandske keeperen, som er på tur med landslaget til fredag, stort sett siden han ble hentet inn fra Brentford. Klubben har også avvist bud på 23-åringen underveis fra utlandet.

På tross av dette har trenerapparatet hos de mørkeblå flere ganger pekt på en konkurranse som er tøffere enn folk tror.

– Det er veldig jevnt mellom Østbø og Gunnarsson. Det var det i fjor også, men vi måtte til slutt ta et valg, sier Jensen.

Tre gode

Han minner om at det nå også begynner å bli tre virkelig gode keepere å velge i. Magnus Rugland Ree tar stadige steg – selv om de færreste forventer seg at han skal inn allerede nå. Det mest aktuelle der er nok et utlån.

Dermed står kampen mellom Østbø og Gunnarsson.

Morten Jensen peker på at Østbø var god i oppkjøringen i fjor. Viste at han hadde tatt steg. Det forventer han mer av i år.

– Men vi håper også at Patrik Gunnarsson tar steg framover.

LES OGSÅ: Han som nekter å gi opp drømmen

Dette krever trenerne

– Hva avgjør hvem som skal stå når seriestart nærmer seg?

– Vi kikker selvsagt nøye på hva som skjer i treningshverdagen og i treningskampene. Hvem benytter mulighetene best? Så ønsker vi oss lederskap og trygghet, slår treneren fast.

Han er også klar på det som de fleste moderne trenere peker på som stadig viktigere.

– Viking behøver en keeper som er god med beina. Slik vi spiller kreves det ofte at de er involvert i frispilling.

Så har du også det mest selvfølgelige.

– At han redder mye er jo selvsagt det aller viktigste.

i den første uken av oppkjøringen har det ikke vært mye duell hos Viking. Patrik Gunnarsson ankommer først fredag.

Under onsdagens økt manglet fire spillere med magevirus. Sondre Bjørshol hadde sluttet seg til listen av de i karantene på hotellrommet fra tirsdag. Samtidig skulle Nicholas D’Agostino ankomme for å slutte seg til troppen etter sykdom.

NB! Gianni Stensness trente onsdag litt helt lett med ball for seg selv. Under tidligere økter i år har han kun løpt eller vært i styrkerommet. Det er drøye seks måneder siden han opererte korsbåndet.

LES OGSÅ: Viking-kontraktene: Åpner for at 2024 kan bli farvel