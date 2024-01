Dette er Vikings ess i Brekalo-saken

Maspalomas — For å ta det første først. Det er alltid flere sider av en sak. Også i det som har blitt en snakkis og en føljetong denne vinteren. At den slovenske landslagsmannen ønsker seg bort er til å skjønne. At han nå anser MLS og Orlando som mye mer aktuelt enn tidligere kan man også begripe.

Spillerens store kortsiktige mål i fotballkarrieren ligger ikke hos Viking. Det må vi bare akseptere. For Brekalo handler det om å være en av stopperne som blir foretrukket hos det slovenske landslaget når EM starter i sommer. All den tid konkurrentene hans spiller i større klubber og ligaer er frykten hans for å miste plassen høyst berettiget.

Han var inne i lange perioder før lyskeoperasjonen, men de som erstattet ham gjorde jobben på tampen av kvalifiseringen. Eliteseriens status er ikke stor. Selv om han har spilt seg inn i laget herfra før anses MLS som en bedre liga. Drar han hit, og spiller fast, øker sjansene.

Samtidig er det også i Brekalos mål om å starte for Slovenia i EM at Vikings ess ligger.

For spilleren vil det nemlig være komplett idiotisk å slå seg vrang. Da kaster han fort bort alle muligheter til å klare det om Viking ikke lar seg presse. Brekalo er nødt til å spille. Og han må spille godt. Det må han gjøre uansett hvor det måtte være.

Det er verdt å merke seg hva hovedpersonen også til stadighet gjentar i denne situasjonen. Ja, han vil bort fra Viking, men han vil aldri la være å respektere en inngått kontrakt.

Man kan selvsagt aldri være sikker, men det er ingenting i måten Brekalo har ført seg selv på i disse årene i Stavanger som tyder på at han lyver om dette. Han har framstått som hel ved.

Han framstår også som desperat etter å komme med til EM. Mannen formelig lyser opp når landslaget og mesterskapet nevnes. Dette virker så ekte som det kan bli. For et land som Slovenia er det like stort å nå EM som det ville vært for Norge. Dette er en mulighet. Av historisk art.

Dermed kan nok Viking ganske trygt følge det som har blitt til Brekalo-planen. Det er å sitte på spilleren til etter EM – dersom ikke et bud som er godt nok kommer inn.

Godt nok ligger nok et sted rundt tre millioner euro. Da tror jeg de sier OK og slipper spilleren – til tross for at Midtjylland la 46 millioner på bordet i sommer. Det «tapet» får de da heller ta og sette det på kontoen for et ærlig gullforsøk. De fleste kan skjønne og akseptere det.

Å beholde Brekalo til i sommer handler heller ikke bare om en potensiell økonomisk oppside for Viking. Det handler i høyeste grad om sportslige ambisjoner. For mange av nøkkelspillerne ut på kort tid er en farlig øvelse.

Gianni Stensness er nok ikke i fotballform igjen før i sommer etter sin korsbåndsskade. Dette overlapper også fint med et salg av Brekalo. Å gå inn i sesongen med et stopperpar som høyst sannsynlig ville bestått av Djibril Diop og Sondre Langås vil, med all respekt for potensialet de to er i besittelse, være en svekkelse for Viking nå.

Når det kommer til Brekalos agent Denis Selimovic må man bare riste litt på hodet. Han virker knapt å gjøre annet enn å snakke ned verdien på sin egen spiller. På samme tid snakker han også ned lønningsposen til Brekalo hos en ny klubb og sitt eget potensielle agenthonorar.

Han brenner åpenbart også bruer til et Viking som nå har to spillere fra ham i stallen. Etter tiraden han kom med til TV2 og Nettavisen nylig er det forståelig om de mørkeblå styrer unna ham i framtiden.

