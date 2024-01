Han som nekter å gi opp drømmen

Maspalomas — Allerede i 2008 kom han først til Viking fra moderklubben Buøy. Reisen siden har tatt ham både til Sandnes Ulf, Start, Strømmen, Sarpsborg 08, Rosenborg og hjem igjen til Viking fra 2020.

Det spesielle med Østbø er at han har vært reservekeeper i langt større grad enn førstekeeper. Veldig mange i hans situasjon ville gått leie. En keeper byttes sjeldent inn. Trenere roterer sjeldent – selv om det er blitt vanligere. Er du nummer to så er du ofte nummer to. Hva er det som driver lysluggen år etter år? Hva får ham til å akseptere situasjonen – til tross for at de fleste som følger klubben tett kan se at det ikke skiller mye mellom ham og Patrik Gunnarsson?

– Jeg har jo et fint liv, jeg! Husk at jeg har vært med på mye nå. Faktisk har jeg vunnet alle divisjoner fra 3. divisjon og opp til Eliteserien. Cuptittel har jeg også. Så har jeg spilt Europa League. Disse årene har gitt mange gode opplevelse. Samtidig er det Viking som er klubben min. Det har det vært siden jeg var liten gutt.

Østbø tar seg en slurk av kaffekoppen i sofaen på hotell Tabaiba Princess i Maspalomas på Gran Canaria. Han er pappa til to små jenter og er snart ferdig med en solid økonomiutdannelse sivilt. Livet er egentlig ganske OK, men det er en ting som mangler. Ett stort mål. En flamme som ikke vil la seg slukke.

– Å vinne serien med Viking. Det er det som mangler.

Jeg planlegger ikke for å stå kamper der. Det jeg sikter mot er å stå i Eliteserien. — Arild Østbø

Østbø erkjenner glatt at det er frustrerende å ikke få spille så mye som han hadde ønsket.

– Men om jeg vil vinne så må jeg jo nesten være her. Så er jeg glad i klubben. Dette er jo hjemme.

Kun ett år i hovedrollen

– Hva er det lengste strekket ditt som førstekeeper i løpet av alle disse årene?

– En sesong. Så delte jeg rollen som førstekeeper med Anders Kristiansen i Sarpsborg. Det er en spesiell karriere sånn sett, medgir han.

Motivasjonen for å klare å stå i det er også tett flettet sammen med det store målet om å vinne med Viking.

– Så er jeg nok en type som liker å være en del av et lag. Karrieren har lært meg at det må settes først for å oppnå noe. Til sist er du likevel din egen lykkes smed. Dersom du blir sur og grinete må du komme deg bort, men ingen vinner cup eller serie uten et helt lag. Man må ha konkurranse i hverdagen. I alle posisjoner. Kvalitet på alle treninger. Nå er jeg litt oppe i årene. Jeg er en av spillerne som må vise vei i den hverdagen.

Arild Østbø strekker ut etter nok en økt i varmen. (Espen Iversen)

Østbø skulle gjerne spilt flere kamper i serien. Han føler samtidig at det ikke er så langt opp til Patrik Gunnarsson.

– Viking har tatt et valg her. De har en strategi de står på. Samtidig føler jeg at jeg har vist nok. Jeg har blitt vraket ved et par anledninger når laget har tatt over to poeng i snitt med meg i målet.

– Har du kommet dit at du aksepterer at du er andrekeeper?

– Nei. Jeg har ikke slått meg til ro med det. Målet mitt er fortsatt å stå. Så vet jeg at jeg må gjøre noe helt spesielt i oppkjøringen, men det håper jeg å klare. Dette er «the long game». Jeg er fortsatt innstilt på å krige for den plassen.

Østbø peker samtidig på det mange kanskje tar litt for gitt. Han er ekstremt privilegert som får ha Viking som sin arbeidsplass. 32-åringen vet godt hvor mange som drømmer om det samme.

LES OGSÅ: Viking-kontraktene: Åpner for at 2024 kan bli farvel

Tropp til topp

Østbø irriterer seg fortsatt over at Viking ikke grep muligheten til å vinne serien i fjor. Den muligheten anså han som høyst reell. En gyllen mulighet, faktisk.

– Det er så stor forskjell på å vinne noe og bli nummer to, tre eller fire. Det er marginalt, men følelsen med å ligge på toppen er en helt annen.

Han vet alt om det. I RBK hadde han nok kamper til å bli seriemester.

– Hva kunne du tilført Viking som lag om du ble valgt som førstekeeper?

– Min største styrke er nok at jeg har blitt veldig mye flinkere til å dirigere forsvaret.

– Hva med dine kvaliteter med beina?

– Alle keeperne i Eliteserien kan bruke beina nå. Det går mer på valgene en tar.

Arild Østbø moret seg med briller med filmkamera innebygget på tampen av onsdagens økt. (Espen Iversen)

Selv om han er 32 år er det egentlig ingen alder for en keeper. Å stå til man er 40, om kroppen holder, er fullt mulig. 32 er på sett og vis den aller beste alderen. Toppen av karrieren. Internasjonalt ser man veldig mange keepere i dette segmentet. Hos Ajax står Remko Pasveer (40). Han debuterte på landslaget som 38-åring. Om flammen brenner er det fortsatt tid for Østbø.

– Hvor kan en 32-åring utvikle seg?

– Nå jobber jeg mye med blokken. Hvordan jeg kommer ut en mot en. Så har keepertrener Kurt Hegre alltid sagt at jeg må synes mer. Være enda mer tydelig.

– Så egentlig bør du kreve din rett og si at du bør velges foran Gunnarsson nå?

– Hehe. Det kan du gjerne si, men til syvende og sist er det ikke jeg som tar ut laget. Gunnarsson er også en bra keeper. Han har gjort gode prestasjoner. Ingenting ville heller vært kjekkere for Viking om det førte til at han ble solgt på et tidspunkt.

At RA ba om et intervju nå var kanskje også greit. For å vise at han fortsatt eksisterer.

– Det har seg nemlig slik at flere har kommet bort for å spørre hva jeg driver på med nå. De forveksler meg med Iven Austbø – som har lagt opp, sier en lattermild keeper.

I 2023 sto Østbø en håndfull treningskamper, én kamp for Viking 2 i 3. divisjon og fire cupkamper. Selv med så få kamper føler han at han klarer å opprettholde nivået sitt via trening.

– Men for å utvikle meg mer må jeg nok stå 30–40 kamper over en sesong.

– Kan Viking 2 være et bedre alternativ nå i 2. divisjon?

– Kanskje. Jeg sto der sist vi var oppe med laget. Det året fikk vi kjørt oss. Vi får se. Jeg planlegger ikke for å stå kamper der. Det jeg sikter mot er å stå i Eliteserien.

LES OGSÅ: Tre Viking-spillere satt i isolasjon