Viking-kontraktene: Åpner for at 2024 kan bli farvel

Maspalomas — Midtbanemannen var stort sett bankers på laget i perioden da Viking opparbeidet seg serieledelse i fjor, men røk etter hvert ut da Joe Bell kom hjem i august. Dette skjedde også sammenfallende med at han hadde utfordringer på det private planet utenfor banen.

Hva fotballframtiden bringer er han stadig mer usikker på.

– Jeg tenker at jeg først og fremst skal jobbe hardt her. Så får jeg se. Jeg ønsker selvsagt å nå så langt som jeg kan, sier Nilsen Tangen til RA.

Han innrømmer at økonomi også er et moment i en alder av 23 år. Skal han ut er det nå de mest lukrative årene kommer.

– Jeg vet at min agent jobber godt for meg. Vi får se hvilke muligheter som dukker opp, sier spilleren – som representeres av Jim Solbakken.

– Her er det med andre ord både åpning for et salg i sommer, en kontraktsforlengelse med Viking og en bosman-overgang neste vinter?

– Det stemmer, jeg holder samtlige av de dørene åpne.

Auklend vil slå gjennom

Sondre Auklend (20) er en annen spiller med et stort salgspotensial som har utgående avtale han heller nok mer mot å forlenge om Viking vil.

– Det har ikke vært tatt opp som tema mellom meg og klubben enda, men det er ikke noe stress. Jeg tror begge parter skjønner hva som er status her, sier Auklend.

Han forteller at det likevel har vært litt dialog mellom hans agent Stein Hoff og Erik Nevland.

– Jeg har ingen planer om å bli bosman. Så det er ikke noe stress rundt det å signere. Jeg tror dette løser seg. Så ønsker jeg at Viking skal få penger for meg om jeg skal videre.

Han legger ikke skjul på at målet er å få det endelige gjennombruddet. Så får ting skje i rett rekkefølge. I så måte var høsten 2023 oppløftende. Til tross for problemer med en skrue i foten.

– Det var en veldig god bekreftelse – tross de plagene. Jeg kjente på at jeg har nivået som skal til for å slå til. Dette tror jeg kan bli et fint år. Jeg gleder meg!

Skruen, som holder bruddet hans i fotbladet, tror han ikke vil gi ytterligere problemer.

– Jeg har også snakket med flere leger nå som har beroliget meg.

Når det kommer til mannen med den korteste avtalen er det Gianni Stensness (24). Denne løper til sommeren. Han er nå i dialog med Viking om å signere en ny – og positiv til det. Aftenbladet omtalte helomvendingen først.

– Jeg tror sjansene er bra for at det blir en forlengelse. Nå ønsker jeg å signere. Så må finne en enighet rundt noe partene er fornøyde med, sier Stensness til RA.

Gianni Stensness er fortsatt et godt stykke unna å kunne spille fotball, men er med til Gran Canaria. Nå går det mot ny avtale for stopperen. (Espen Iversen)

Han bekrefter at det står på økonomi og kontraktslengde.

– Når er du tilbake på banen?

– Jeg er tidligst i full fotballtrening rundt sesongstart – så da blir det nok noen kamper ut i sesongen før jeg kan bidra.

Midtbanemannen Lars Erik Sødal har også utgående avtale. Han fortalte tidligere i uken RA at han håper å havne i en klubb hvor han får spille fast. Dette av hensyn til egen utvikling.

Nevland har is i magen

Sportssjef Erik Nevland mener at seks spillere på utgående avtaler er et greit tall inn i en ny sesong. Det gir muligheter til endringer dersom det skulle være behov.

Han er også klar på at de håper å bi enige med Stensness nå.

– Vi håper han kommer tilbake for fullt og får en stabil sesong. Dette gir ham en sjanse til å gjøre det, sier Nevland.

– Hva med alle skadene hans? Han har også slitt mye med leggen?

– Det er selvsagt noe vi tar med i betraktningen, men vi har tro på at det skal ordne seg.

Om David Brekalo forsvinner betyr det også at Viking ikke må ut på markedet for å forsterke ytterligere dersom Stensness blir.

Viking kommer neppe til å foreta seg noe rundt kontraktene til de litt eldre spillerne med utgående. Som Viljar Vevatne. (Espen Iversen)

De andre spillerne har man ikke startet på. Nevland erkjenner at spesielt Auklend og Nilsen Tangen har stor markedsverdi. Det kan være smart å ikke vente for lenge med å starte direkte forhandlinger.

– Vi snakker stadig med agentene deres, selv om vi ikke har startet dialogen mer direkte med spillerne. Simen Kvia-Egeskog er i samme kategori, sier Nevland.

Når det kommer til noen av de litt eldre spillerne, som Viljar Vevatne og Kristoffer Løkberg, blir det nok til at klubben venter en del lengre med avgjørelser.

---

FAKTA

Disse spillerne har utgående kontrakt i Viking:

Gianni Stensness (ut juni 2024)

Kristoffer Løkberg

Harald Nilsen Tangen

Sondre Auklend

Lars Erik Sødal

Simen Kvia-Egeskog

---