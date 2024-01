Brekalo-agent fyrer løs mot Viking - bakgrunnen kan ligge i MLS-regler

Maspalomas — Både hos TV2 og Nettavisen uttalte spilleragenten seg i svært krasse ordelag tirsdag.

Han beskylder blant annet Viking for «å holde spilleren som gissel». Selimovic kommer også med flere upresise faktaopplysninger om overgangssummer, og diverse beskyldninger han i fortsettelsen ikke ønsket å gå i detalj på.

Hovedbudskapet hans er uansett at han mener Viking har ført spilleren bak lyset.

Agenten mener at det er helt feil av Viking å ta med budet fra Midtjylland fra i fjor sommer på 46 millioner med i betraktninger rundt pris, og gjør sitt ytterste for å snakke ned verdien på spilleren.

RA har over tid prøvd å komme i kontakt med Selimovic, men han har valgt å ikke svare på henvendelsene.

Klubben som ønsker Brekalo nå, og som fikk avslått et bud på rundt to millioner dollar nylig, er Orlando City. Det er også den eneste klubben som har prøvd seg i dette vinduet. Spilleren selv innrømmet også til RA mandag at ha ønsker en overgang dit.

Samtidig har ikke amerikanerne beveget seg noe etter budet sist uke.

Utfordringen til amerikanerne skal i stor grad være at de ikke har lov til å gå noe høyere på pris. MLS er i langt større grad strukturert slik at klubbene har absolutte tak på hvor mye troppen kan motta i lønn – og hvor mye de kan bruke i overgangssummer.

Ifølge opplysninger fra media i USA skal klubben være fanget av dette taket i denne saken.

Sportssjef Erik Nevland er også kjent med dette.

– Det stemmer, men da må de sikte lavere. Dette kan de løse om de ønsker vil jeg tro, sier han til RA.

– Når du sier sikte lavere mener du å gå etter rimeligere spillere?

– Ja, selvsagt. Det er jo det samme for oss når vi henter spillere. Vi har et budsjett å forholde oss til.

Forskjellen er samtidig åpenbar i forhold til hvordan ligaene er strukturert. Norske klubber, som ikke er i rød sone hos NFF, står i større grad fritt til å forskuttere inntekter enn amerikanske klubber.

– Det kan ikke vi forholde oss til, men dette er en sentral opplysning i saken, erkjenner Nevland.

Sportssjefen avviser for øvrig at det nå også skal være en klubb fra Ligue 1 i Frankrike som har meldt interesse for spilleren. De svirret det rykter om i sosiale medier tirsdag.

– Det stemmer ikke, sier Nevland til RA.

