Tror det er best om han forlater Viking

Maspalomas — Den røslige midtbanemannen var i fjor god hos Bryne i OBOS-ligaen på lån. Siden den gangen har Viking solgt Markus Solbakken. Kun Joe Bell er nå foran ham i køen for sekserrollen. Det kan bety spilletid. Men neppe nok.

– Jeg er veldig motivert for å være her på treningsleir med Viking. Jeg føler meg bedre enn noen gang. Så er jeg samtidig på et punkt i karrieren hvor spilletid er viktig. Å fortsette i en klubb som Bryne er veldig interessant for meg, sier Sødal til RA.

Slipper ham neppe gratis

Sportssjef Erik Nevland gjør det på sin side klart at Sødal er såpass god at det neppe er en spiller de vil slippe gratis. Han har også et år igjen av avtalen med de mørkeblå.

– Det har vært litt interesse rundt ham uten at det har kommet noe konkret. Han stiller her på lik linje med alle andre her nå. Sødal hadde en veldig god sesong i Bryne i fjor. Han har vist at han har et veldig godt nivå inne, sier Nevland.

Sødal ser at han fort kan ende opp med en del spilletid på øverste nivå om han blir i Viking. Likevel er han realist. Joe Bell er hentet hjem for veldig mange millioner og er åpenbart først i køen.

– Det er egentlig litt der at jeg anser det som bedre for min utvikling å spille i OBOS, enn å være bak i køen her. Når det er sagt er det veldig fint å kjenne på hvor jeg står mot denne gjengen nå.

Utviklet seg mye

– Hvor utviklet du deg på å spille fast i Bryne i fjor?

– Jeg har blitt bedre på å komme til ballen. Rettvendt på den. Jeg ser løsningene lettere. Så tror jeg posisjoneringen min er bedre. Du kan godt si at det offensive spillet mitt er blitt mer effektivt, vurderer han.

Noen andre åpenbare ting spiller også inn.

– Jeg er blitt sterkere fysisk.

– Har du pratet med Viking om veien videre nå?

– Ja. Vi har hatt noen samtaler og er enige om at jeg må spille fotball. Viking skjønner min side av denne saken også, sier Sødal.

I oppkjøringen i fjor fikk han noen muligheter. Blant annet i treningskampen mot Jerv i Marbella. Den gangen spilte han stopper og klarte seg bra. Samtidig er det utvilsomt på midtbanen han er best.

Så gjenstår det å se hvilken midtbane han vil traktere i år.

