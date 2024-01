Kan bli Viking-spiller før treningsleiren

Fredag formiddag var Ørjasæter plassert på hotellrom i Sarpsborg og ventet på presentasjon i Sarpsborg 08. Vingen fra Oslo har nemlig fått lov av Sogndal å snakke med både Viking og Sarpsborg 08, og etter et besøk i Stavanger er det ikke langt unna en avgjørelse for 20-åringen. Han må ta et valg på hvor han ønsker å spille framover.

U21-landslagsspilleren scoret seks mål på 33 kamper for Sogndal i 2023, og har fanget interesse fra mange.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe nå før valget er tatt, sier Ørjasæter til RA.

Etter det RA kjenner til tas valget fredag kveld.

Gran Canaria

Den sterke Viking-interessen er også bekreftet fra mørkeblått hold.

– Denne overgangen er veldig aktuell for oss. Vi har et bud inne på spilleren, og er så godt som enige om rammene for en overgang med Sogndal. Nå er det opp til gutten selv hva han vil, sa Nevland til RA torsdag.

Viking drar i helgen til Gran Canaria på årets første treningsleir. En rask signatur kan føre til at han blir med Viking dit. Der blir ikke Patrick Yazbek med grunnet asiamesterskapet, mens Maï Traore er på vei til å bli solgt til Fredrikstad. De kvittet seg ifølge FB med Bouba Conté fredag, og har dermed sikret seg en ledig plass på utlendingskvoten.

Også backen Herman Haugen blir hjemme grunnet en operasjon han utførte etter forrige sesong.

Tripic

Utsiktene for spilletid i Viking kan bli langt bedre for Ørjasæter, om det ender opp med de mørkeblå for ham. Som venstreving er han i direkte konkurranse med Viking-kaptein Zlatko Tripic.

Det er i utgangspunktet en tøff jobb å konkurrere med lyngdølen, og så langt har blant andre duoen Edvin Austbø og Sander Svendsen omskolert seg til høyresiden for å få spilletid.

Konkurransesituasjonen kan likevel endre seg drastisk de neste ukene.

Torsdag meldte nemlig Stavanger Aftenblad om at de kjenner til et spill som pågår i kulissene for å få Tripic solgt til en utenlandsk klubb. Det skal ifølge avisen være snakk om både klubber i den amerikanske ligaen MLS, Saudi-Arabia og Tyrkia. I sistnevnte land spilte Tripic for Göztepe fra januar 2020 til han kom tilbake til Stavanger og Viking i mai 2021.

Det snaue året i Tyrkia ble naturligvis preget av pandemien som rammet verden og snudde opp ned på hele fotballverden to måneder etter overganger fra de mørkeblå.