Avis: Talent vraker Viking

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad blir Sarpsborg 08 neste stopp for kantspilleren Sondre Ørjasæter (20) fra Oslo. U21-landslagsspilleren kjøpes fra Sogndal hvor han har hatt suksess de siste sesongene.

Dermed ble Viking vraket i prosessen. Torsdag var Ørjasæter i Stavanger på besøk, mens han fredag har brukt dagen i Østfold. Han har valgt bort både norske og utenlandske klubber i prosessen.

Da RA snakket med ham fredag formiddag virket det ikke som at noe var bestemt ennå.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe nå før valget er tatt, sa Ørjasæter til RA.

Interessen Viking hadde for ham ble bekreftet av sportssjef Erik Nevland til RA torsdag.

– Denne overgangen er veldig aktuell for oss. Vi har et bud inne på spilleren, og er så godt som enige om rammene for en overgang med Sogndal. Nå er det opp til gutten selv hva han vil, sa Nevland.

Ørjasæter har ikke besvart RAs henvendelser fredag kveld.