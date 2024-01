Viking-minus blir mindre enn ventet

Stavanger — De mørkeblå har solgt Markus Solbakken for det som skal være rundt 25 millioner til Sparta Praha, men etter at Stabæk og HamKam har fått sine prosenter, og agentene sitt, skal etter det RA erfarer Viking sitte igjen med rundt 17 millioner kroner.

Daglig leder Eirik Bjørnø sier følgende om den økonomiske tilstanden etter salget:

– Vi ønsker ikke å snakke om summer, men et salg av denne størrelsen var planlagt og forventet. Vi tok en stor økonomisk risiko i fjor, og var nødt for å lande et større salg ut nå.

Bedre situasjon totalt sett

Viking får normalt krav på seg i budsjettene om å selge for rundt 15 millioner kroner hver sesong. Samtidig må de også ta med seg et etterslep fra 2023. Dette har vært varslet å være på mellom fem og ti millioner. Da sier det seg selv at de ikke er stinne i penger til å handle for nå – selv med dette salget. Men det er bare utgangspunktet.

– Vi har de siste årene begynt med å se spillerlogistikk i et litt lengre perspektiv. Gode spillere er vi alltid på utkikk etter. Som dere så i fjor sommer, med de store budene som ble avslått, er den økonomiske situasjonen totalt sett stadig bedre. Årsresultatet for 2023 ser også bedre ut enn vi først trodde – selv om disse tallene fortsatt ikke er helt ferdig avregnet og godkjent, avslører Bjørnø.

Det betyr i klartekst at Viking fort har litt mer handlefrihet enn de fleste har antatt i dette vinduet. Klubben vet også at David Brekalo på et eller annet tidspunkt nok vil selges i 2024.

