Skal være på Vikings ønskeliste

Ifølge TV2 skal Viking være blant klubbene som ønsker seg Sogndal-angripere Sondre Ørjasæter (20).

Venstrevingen har vært knallgod for OBOS-klubben i et par sesonger og har vært koblet til klubber i Eliteserien over lengre tid.

Ifølge TV2-kilder er nå Sarpsborg 08 i førersetet i kampen om å sikre seg spilleren, men Viking skal også vise stor interesse.

Sogndal-trener Tore André Flo uttalte nylig til Sogn Avis at spilleren nå ikke trente for fullt med Sogndal fordi en overgang er på trappene.

Ørjasæter har to kamper for U21-landslaget og står med åtte mål på 57 kamper på nivå to i norsk fotball.

Han er opprinnelig fra Lyn.

Sportssjef Erik Nevland i Viking har foreløpig ikke svart på RAs henvendelse om saken.

Spilleren står oppført med en verdi på 750.000 euro hos Transfermarkt og skal ha en avtale som løper ut 2024. Han representeres av agent Jim Solbakken.

Viking solgte nylig Markus Solbakken til Sparta Praha. Overgangssummen skal ha ligget på 25 millioner kroner. Selv om de mørkeblå har fått inn penger nå understreket Erik Nevland at det ikke er slik at de kan strø rundt seg på direkten. Mange poster skal dekkes inn av denne overgangssummen.

Saken oppdateres …