Oksen fra sør er blitt enda mer okse

Stavanger — Da Viking-spillerne møttes for første gang var fysiske tester på programmet. Oksen fra sør var om mulig blitt enda mer okse i løpet av ferien. Salvesen knuste, kanskje litt overraskende, alle lagkameratene han løp mot på den såkalte bip-testen. Det gjorde han selv om han på snaue seks uker er blitt synlig tyngre og større.

– Ikke så verst fra 90 kilo Salvesen, gliste spissen til RA etterpå.

Trent som besatt

Han har på ingen måte brukt julen til å spise seg feit, eller å sluntre unna. Salvesen har i stedet trent som en besatt. Spesielt i styrkerommet, men også på det han allerede er god på i form av løpskapasitet. Så regner han med at han automatisk vil bli litt lettere ut over i oppkjøringen, og når det slippes opp.

– Når januar kommer avsløres det hva folk har gjort i ferien. Her har folk trent! Jeg har klart å legge på meg litt muskler i vinter samtidig som jeg har beholdt løpingen, sier Salvesen.

Lars-Jørgen Salvesen har lagt på seg kilo i vinter. I rene muskler. Samtidig har han beholdt løpskapasiteten. (Espen Iversen)

Det langt fra uten grunn at sørlendingen har tatt arbeidet i ferien så seriøst. Han innrømmer glatt at han er ekstremt drevet og motivert av det som skjedde i fjor høst. i 2024 skal det ikke få skje igjen.

– Jeg er fortsatt bitter. Ikke nødvendigvis for at vi ble nummer fire, men at spill i Europa glapp. Det sitter i ennå. Det handler om å bruke den skuffelsen på rett måte. Kanskje det som skjedde gjør at folk strekker seg enda litt lengre i år, sier lysluggen.

LES OGSÅ: Traore på vei bort fra Viking

Store forventninger

– Hva tror du om Viking anno 2024?

– Det blir spennende å se hvor vi ender opp. Nå er to spillere borte, men vi har stort sett beholdt troppen fra 2023. Jeg tror vi kan få en like god eller bedre sesong, sier Salvesen – som også vet at noen nok også vil komme til.

Han var for øvrig ikke den eneste som tok seg helt ut da spillerne møttes for første gang i år. Trener Morten Jensen slengte seg med på bip-testen – til de flestes store forlystelse. Grimasene han skar etter den intensive intervalløkten bar bud om at formen ikke var helt på nivå med den Lars-Jørgen Salvesen hadde inne.

Trener Morten Jensen testet formen mot 20 år yngre heltidsproffer. (Espen Iversen)

Fysisk trener Halvard Øen Grova var uansett godt fornøyd med tilstanden på de som skal spille for Viking i 2024. Han bekreftet overfor RA at det generelt sett så meget bra ut.

LES OGSÅ: Viking med bud på U21-lanbdslagsspiller