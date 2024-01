Traore på vei bort fra Viking

Angriperen skal være høyaktuell for et salg til nyopprykkede Fredrikstad. Det melder TV2 onsdag.

Ifølge TV-kanalen skal forhandlingene om en overgang omtrent være i mål. Kontrakten til spilleren løper til sommeren 2025.

Traore kom til Viking fra Sverige. Der var han toppscorer på nivå tre før han tok steget opp med Vasalund. Spissen fra Guinea var i fjor utlånt til både belgiske Leuven og TIL. Han scoret fire ganger for Tromsø i serien, men klubben benyttet seg ikke av kjøpsklausulen de hadde til nyttår.

Forrige sesong slet Traore med skader, men var en av seriens mest effektive spisser da han spilte. Faktisk var kun tidligere LSK-spiss Akor Adams bedre per sjanse statistisk sett.

Sportssjef Erik Nevland i Viking bekreftet onsdag formiddag overfor RA at det fort kan gå mot et salg.

– Vi jobber med det. Så får vi se.

– Er det mye avstand, eller tror du dette kan gå i orden?

– Vi tror dette kan ordne seg ganske kjapt, sier Nevland.

Dersom Viking selger angriperen vil det også åpne opp noen muligheter. Klubben har nå ni utlendinger i stallen. Det er maksgrensen.

I ren praksis betyr et salg ut at det er en åpning inn – selv om Viking flere ganger har pekt på at de ikke vil la seg styre helt av denne grensen.

Det er nemlig muligheter for å utelate spillere i troppen som meldes inn til serien starter også.

Ikke nytt rundt Brekalo

Når det kommer til David Brekalo, og et eventuelt salg til USA, var det ikke skjedd noen ytterligere utvikling da RA snakket med Nevland onsdag formiddag. Klubben mottok et bud på ham fra Orlando i MLS tirsdag, men styret bestemte raskt at dette skulle avslås.

Spilleren skal samtidig ha uttrykt et ønske om å få gå til USA nå.

Laget samles for første gang i år på torsdag for fysiske tester i Vikinghallen.

– Kommer Brekalo til å være med der?

– Det forventer vi at han gjør, sier Nevland.

Han opplyser om at han snakket med stopperstjernen tirsdag, men ønsker ikke å si noe offentlig om innholdet i den samtalen.

Ingen prøvespillere med

Samtidig som Brekalo ryktes ut av Viking ryktes det også spillere inn. At Glimt-stopperen Isak Helstad Amundsen (23) har stått på listen til de mørkeblå ble kjent i fjor sommer.

– Er dere på der nå med fare for å miste Brekalo, og med Jostein Gundersen fra TIL som nok en konkurrent til Amundsen i Glimt?

– Nei. Det stemmer ikke at vi jobber med det nå. Vi kjenner selvsagt til ham. Det er en interessant spiller, men vi har ganske mange stoppere. Vi konsentrerer oss om andre deler av troppen nå, sier Nevland.

Sportssjefen fortalte RA tirsdag at det var mulig at klubben ville ta med seg noen som skulle vise seg fram under treningsleiren på Gran Canaria lørdag. Slik blir det nå neppe.

– Vi tar ikke med oss spillere som ikke har kontrakt med Viking.

Salget av Markus Solbakken gikk tirsdag kveld offisielt gjennom.

Flere kilder opplyser at overgangssummen skal ligge på rundt 25 millioner kroner. Stabæk skal også ha 15 prosent av overgangssummen. Selv om det er mye penger inn betyr det ikke at Viking nå kan pøse penger ut selv i spillermarkedet.

Joe Bell skal betales for senere i år. Det skal dreie seg om rundt åtte millioner. Etterslepet fra i fjor er på mellom fem og ti millioner kroner. Så er det normalt et krav om rundt 15 millioner i ordinært spillersalg bakt inn i budsjettet til Viking hver sesong.

Det sier seg selv at det regnestykket ikke er i nærheten av å gå opp.

Viking er i realiteten avhengig av å selge flere spillere for å kunne få litt handlingsrom.

NB! Keeper Magnus Rugland Ree har trent med det nyopprykkede 1. divisjonslaget EIK de siste dagene. Erik Nevland forteller at det er for å bli mer kjent med tanke på et eventuelt utlån. Han blir likevel med Viking til Spania lørdag.

Saken oppdateres …