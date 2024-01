Nytt bud på Brekalo – styret til Viking koblet på

Stavanger — Nettavisen skrev mandag om en interesse fra MLS-klubben Orlando City, og det som skulle være et bud på den slovenske landslagsmannen. Tirsdag sier sportssjef Erik Nevland følgende til RA:

– Vi har hatt en dialog med agenten til Brekalo lenge. Så er det noe som ligger der. Det kom først i dag. Kall det gjerne et bud. Det er konkret interesse, bekrefter Nevland overfor RA.

– Er det i en slik størrelsesorden at det vil bli avslått?

– Det er et godt stykke under det vi ble tilbudt i sommer for Brekalo. Jeg antar at det blir det.

– Er styret i klubben koblet på her nå?

– Ja, bekrefter Nevland.

Danske FC Midtjylland la i fjor sommer 46 millioner kroner på bordet. Den gangen fikk de nei fra Viking. Spilleren var selv ikke veldig lysten på en overgang i august og de mørkeblå hadde på det tidspunktet alle muligheter til å sikre seg seriegull.

Dermed ble man enige om å sitte helt i ro.

Nå skal situasjonen etter det RA kjenner til være i endring. Selv om Brekalo før jul uttalte at han ville være komfortabel med å bli i Viking til sommeren, skal folkene rundt ham nå presse på for å få gjennom et salg i allerede i dette vinduet.

Det er ikke nødvendigvis godt nytt for Viking. Klubben er i ferd med å selge Markus Solbakken til Sparta Praha. Dersom de også må slippe Brekalo, for mindre penger enn de kunne fått i fjor sommer, er ikke det helt etter planen.

NB! Salget av Markus Solbakken til Tsjekkia er foreløpig ikke offisielt, men her skal kun en bestått medisinsk test være siste hinder. Denne gjennomføres i dag.

Saken oppdateres …