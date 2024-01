Derfor er ikke Viking ferdige med å evaluere 2023

Stavanger — Etter den totale kollapsen i 2022, hvor Viking gikk fra serieledelse i mai til 11. plass, krevde kjølvannet en selvransakelse av den dype sorten. Fire uker ble satt av.

Flere grep ble tatt, og det ble satset som aldri før i 2023.

Likevel smalt det igjen påfølgende høst. Ikke på langt nær i samme format. Men sannheten er likevel at det som skjedde i oktober, og i siste serierunde, i sum kostet Viking både medaljer og et potensielt seriegull.

Men hvorfor er det slik at klubben roter seg inn i poengløse kamprekker på høsten?

Er det skaden til David Brekalo som gjorde at poengsnittet falt fra 2,3 til 0,9 per kamp i fjor, eller ligger mer bak? Og hvilke grep vil komme nå?

Evalueringen etter 2023 har på ingen måte vært like omfattende som i 2022. Det sier seg også selv at behovet ikke var like stort og prekært. Derfor er heller ikke konkrete grep og konklusjon på plass. Sportssjef Erik Nevland forteller også at en viktig grunn til at de ikke er helt i mål er bevisst. Skuffelsen etter avslutningen var såpass stor at klubben følte behov for litt avstand.

– Men vi har tatt en runde med evaluering. Så tar vi det nok litt videre nå som vi skal starte opp igjen – slik at det kan bygges inn i premissene som skal settes for sesongen. Vi har snakket gjennom det meste, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

Ikke like åpenbart

Da 2022-kollapsen skulle forklares var det relativt enkelt å peke på flere sentrale faktorer. Salget av Veton Berisha spilte tungt inn og man traff ikke på erstatter. Samtidig virret trenerne i opplegget og fikk kritikk av egne spillere. Litt for mange krefter ble også konsentrert om Europa. Blant grepene som umiddelbart ble satt i spill var en styrking av den mentale biten, Sebastian Brydegaard inn for å hjelpe med spillerrekruttering og Allan Gaarde inn som ekstern konsulent.

Derfor bestemte vi oss også for å være litt forsiktige med å evaluere for mye før skuffelsen hadde lagt seg. Vi har vært nødt til å få det litt på avstand. — Erik Nevland

Erik Nevland peker på at de foreløpige konklusjonen ikke er like tydelige som året før. Samtidig erkjenner han at åpenbare faktorer som skader på nøkkelspillere spilte tungt inn.

– Det var ikke noe åpenbart vi foreløpig har satt fingeren på ut over det. At viktige spillere mangler er en del av fotballen. Vi må bare jobbe på videre. Nå er spørsmålet hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje igjen.

Uenig i kollaps-stempel

Sportssjefen er samtidig uenig i å bruke samme ordlyd om 2022 og 2023. Kollaps er sikkert rett om det første av årene. Nevland mener det blir helt feil å bruke et så sterkt uttrykk om 2023.

– Å kalle det kollaps når vi satte ny poengrekord for klubben i Eliteserien blir for brutalt. Da vil jeg heller si at det er en styrke å se hvor langt vi har kommet på tross av den svake perioden. Så handler det selvsagt om timing og tidspunkt. Ser du på hvordan vi lå an på tabellen var dette selvsagt dritt, sier Nevland – og fortsetter:

– Derfor bestemte vi oss også for å være litt forsiktige med å evaluere for mye før skuffelsen hadde lagt seg. Vi har vært nødt til å få det litt på avstand. 2023 var en god sesong. Vi fikk bare ikke betalt på tampen.

Selv om mange rundt klubben likevel ynder å bruke kollaps-uttrykket etter oktober, og RBK-nedsablingen i siste runde, er Nevland langt mer opptatt av fakta og store linjer.

– 58 poeng er et tall som alltid har gitt medalje. Det var noen skarpe konkurrenter også her. Vi kan bare fortsette med å søke utvikling. Prøve å bli bedre hvor vi kan.

