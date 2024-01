Viking i bunnen mens Sandnes Ulf er i toppen

I Eliteserien er det Rosenborg som ender sist på fair play-tabellen med et resultat på 6,69. Viking endte nest sist med 6,83, mens Haugesund og Vålerenga deler plassen foran de mørkeblå med 6,93.

Bodø/Glimt, Vålerenga og Skeid var snillest i klassen og topper fair play-tabellen for 2023 i hver sin liga.

Det kommer fram i en fersk oversikt fra Norges Fotballforbund.

Bodø/Glimt har høyest fair play-poengsum i Eliteserien (7,50), mens Vålerenga (7,62) topper i Toppserien og Skeid (7,34) kommer best ut i 1. divisjon for menn.

Bemerkelsesverdig er det at det er seriemesterne som er best på fair play i toppdivisjonen for hvert kjønn, mens tabelljumbo Skeid stikker av med seieren på nivå to.

– Det er veldig godt å kjenne på at vi vinner en sånn statistikk. Jeg tror sikkert det blant annet henger sammen med måten vi spiller på. Vi opplever å ha en veldig god kultur samt sunne og gode verdier, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, til NTB.

– Vi er et spillende lag med mye ballbesittelse. Det gjør oss ganske sikkert mindre eksponert for røde og gule kort, legger han til.

Delegatvurdering

Thomassen tror prisen kan sees i sammenheng med kulturen som er bygget i klubben.

– Jeg blir litt stolt av å ha en sånn spillergruppe og et sånt støtteapparat, sier han.

Fair play-poengene vurderes runde for runde etter faste kriterier som blant annet røde og gule kort, respekt og oppførsel mot motstandere og dommere samt opptreden fra trenere og publikum.

Bedømmelsen utføres av delegater tilknyttet Norges Fotballforbund i samarbeid med de enkelte dommerteamene, opplyser forbundet.

Lyn er versting i Toppserien med en score på 7,41, mens Åsane og Arna-Bjørnar følger nærmest. I motsatt ende av lista ligger Vålerenga (7,62), LSK Kvinner (7,60) og Røa (7,57).

Start (6,94) får på sin side bunnplasseringen i 1. divisjon for menn. Nærmest sørlandsklubben endte Ranheim (6,95) og Kongsvinger (7,01).

Eliteserieklare KFUM Oslo og Sandnes er tettest på Skeid blant dem med best score.

VIF med dobbeltseier

Norges Fotballforbund har også kåret årets arrangører i de tre divisjonene. Her er det kriterier som organisering, sikkerhet og tilrettelegging for publikum og medier som ligger til grunn.

Molde (Eliteserien), Vålerenga (Toppserien) og Fredrikstad (1. divisjon) stikker av med hver sin seier her.

Fair Play-tabellene ser i sin helhet slik ut:

Eliteserien:

1) Bodø/Glimt 7,50, 2) Sarpsborg 08 7,27, 3) Tromsø 7,26, 4) Brann, Stabæk og Strømsgodset 7,25, 7) Aalesund og Lillestrøm 7,17, 9) Odd 7,16, 10) Sandefjord 7,15, 11) Molde 7,03, 12) HamKam 7,00, 13) Vålerenga og Haugesund 6,93, 15) Viking 6,83, 16) Rosenborg 6,69.

Toppserien:

1) Vålerenga 7,62, 2) LSK Kvinner 7,60, 3) Røa 7,57, 4) Stabæk 7,55, 5) Avaldsnes 7,54, 6) Rosenborg og Brann 7,47, 8) Arna-Bjørnar 7,45, 8) Åsane 7,45, 10) Lyn 7,41.

1. divisjon:

1) Skeid 7,34, 2) KFUM 7,32, 3) Sandnes Ulf 7,30, 4) Fredrikstad 7,26, 5) Sogndal 7,25, 6) Åsane 7,20, 7) Mjøndalen 7,18, 8) Kristiansund 7,12, 8) Bryne 7,12, 10) Moss 7,11, 11) Jerv 7,07, 12) Raufoss 7,06, 13) Hødd 7,05, 14) Kongsvinger 7,01, 15) Ranheim 6,95, 16) Start 6,94.