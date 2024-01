Her bør Viking forsterkes i 2024

To dager inn i det nye året er status at Viking ikke har solgt noen spillere, og at de har tatt med seg et betydelig underskudd fra 2023. Dette skal være på et sted mellom fem og ti millioner kroner – ifølge klubben selv.

Legger man til at Viking normalt budsjetterer med spillersalg for rundt 15 millioner kroner årlig, sier det seg selv at det må en betydelig sum inn for at noe flere kroner skal kunne aktiviseres for å forsterke stallen.

Det kan likevel raskt ordne seg. Det internasjonale overgangsvinduet har åpnet og ifølge Aftenbladet kom Sparta Praha med et forbedret bud på Markus Solbakken i romjulen. TV 2 meldte også at de mørkeblå skal ha avslått et bud på Sondre Langås fra Sveits.

Klubbens egen masterplan på området ser ut til å dreie seg rundt et salg av Solbakken. Det er også naturlig ettersom erstatteren allerede er på plass i form av Joe Bell. RA vet at Solbakken også i prinsippet skal være enig med Sparta Praha om rammene for sin personlige avtale.

Samtidig må Viking og kjøpende klubber enes om pris. Det er ikke så enkelt som å tro at alle økonomiske utfordringer er løste om noen skulle klaske 25 millioner på borde for landslagssjefens sønn. Viking har en betydelig ubetalt overgangssum på 7–8 millioner kroner til Brøndby for Bell som skal dekkes inn. Stabæk skal nok også ha en god del av potten for Solbakken i form av videresalgsklausuler. Den andelen kan bli opp mot 15 prosent. HamKam skal også ha en liten bit av kaken. Dermed handler det om å tyne så mange kroner som mulig ut av et Solbakken-salg nå. Dersom det stemmer at det er flere interesserte klubber på banen samtidig er det selvsagt strålende. Det kan bety en budkrig – og kanskje en betydelig høyere sum enn de 25 millionene Pisa skal ha lagt på bordet i fjor sommer.

Et salg av Solbakken vil også gi Viking en bedre mulighet til sitte på David Brekalo litt til. Han har en startplass i EM til sommeren som sitt store mål. Da må han spille fast og spille godt hver uke. Det kan utmerket godt skje i Viking litt til – for Brekalo har spilt seg inn i startoppstillingen til Slovenia i Stavanger. For begge parter kan et salg etter mesterskapet være den perfekte tiden for å skille lag.

Men hvor trykker så skoen for Viking i dette overgangsvinduet? Hvor bør en allerede ganske bred tropp forsterkes når det eventuelt åpnes i større grad for det?

Venstre back er en helt åpenbar posisjon. Det prekære hullet i troppen.

Jost Urbancic er eneste naturlige venstreback i stallen. Noen må inn uansett for å ha dekning. Størrelsen på salg ut er det som vil avgjøre på hvilken hylle Viking kan prøve seg. Om det ikke blir godt nok er et ungt utviklingsprosjekt alternativet, men ingen hadde klaget om muligheten for å hente inn noen som er enda bedre enn Urbancic hadde dukket opp.

Selv om Viking har sju kontrakterte midtstoppere (David Brekalo, Gianni Stensness (fram til sommeren), Sondre Langås, Jone Berg, Kristoffer Forgaard Paulsen, Djibril Diop og Viljar Vevatne) er det mye usikkerhet knyttet til disse. Det gjelder både sportslig nivå, salg ut og utgående avtaler.

Nok en rask og god stopper står nok og bør stå svært høyt på klubbens liste dersom midlene blir tilgjengelige.

Forsterkninger ut over disse to posisjonene vil sannsynligvis være mer bonusrelaterte og avhengige av andre bevegelser i stallen.

Samuel Adegbenro er åpenbart ønsket, men her spiller mye inn. Han må selv komme seg ut av avtalen med Beijing. En utlendingskvote som er fylt opp med Maï Traore foreløpig tilbake er også en sentral faktor.

Selv om det er mange spillere som kan bekle rollen som indreløper i stallen nå, finnes det også en klar mangel i arsenalet til Viking i denne posisjonen. En litt fysisk større indreløper, med betydelig luftstyrke, bør være av interesse å kikke etter. Helst en med mål i kroppen. Kristian Thorstvedt viste hvor viktig en slik spiller kan være. En aldrende Birkir Bjarnason var faktisk savnet på slutten i fjor.

Personlig ville jeg likt å se en skikkelig tanksenter i stallen også. En ren luftkriger på godt over 190 centimeter. En situasjonsspiller som kan omsette ballbesittelse og innlegg til mål når det flasker seg. Finnes det et ungt prospekt, eller kanskje en mer skolert veteran, som vil akseptere en slik birolle? Om Nicholas D’Agostino var bare noen centimeter høyere ville han løst brasene, men det er han ikke. Så kan det selvsagt ikke bli noe tema før eventuelt Maï Traore er borte.

En posisjon som ikke har vært mye diskutert de siste to årene er den helt bakerst. Her har Patrik Gunnarsson stått det meste. Men har han egentlig vært så god at det ikke bør være noen åpning for å kikke på muligheter? Har han framstått som matchvinneren som gir klubben en håndfull poeng på egen hånd?

I 2023 reddet islendingen ikke så mye mer enn han strengt tatt burde tatt. Han har også sine mangler med ballen i beina. Gunnarsson har en vei å gå for å bli den spilleren. Han har noe å bevise.

Kan en endring her, med en intern eller ekstern erstatter, bli et tema i 2024?

