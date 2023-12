Slik var Viking-året 2023 fra A-Å

Alle spalter som denne må inneholde kritikk for å blitt tatt seriøst. I 2023 deles det herved ut rikelig monn til trenerne for valget om å stå skyhøyt på bortebane mot landets beste kontringslag Molde. Overmotet til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim ga fire i sekken, og sørget for at den kollektive selvtilliten ble revet bort som et billig teppe. Var det her gullet smeltet?

Bollemannen Dag Helge Veberg var nær en sjokkovergang fra Viking til Sandnes Ulf ved utgangen av 2022, men Bjarne Berntsen bestemte seg til slutt for at det ble for dyrt. Ansvarsområdet i Viking ble i stedet utvidet. Nå bakes Vebergs berømte skoleboller til de fleste store anledninger. Repertoaret er også utvidet til blant annet pizzasnurrer. 31. august overgikk han seg selv. Med egne plastfat, merket «Deadline Day» dukket, han uanmeldt opp på stadion. Da behovet var på sitt mest prekære mettet han både utmattede og nervøse Viking-ansatte og et samlet pressekorps, da klokken tikket mot 24.00. Kudos!

Croissant og cappuccino sto neppe på frokostmenyen til Zlatko Tripic onsdag 8. februar. Vikings kaptein var på treningsleir i Portugal da han midt på natten fikk beskjed om at vannet var gått hos kona Anette. En desperat Tripic reagerte lynraskt og fikk praiet en taxi som kjørte ham de 280 kilometerne fra Algarve til flyplassen i Lisboa. Heldigvis drøyde selve fødselen av parets første barn. Etter et reisemaraton på 14 timer rakk han så vidt å se sønnen Luka komme til verden.

De fleste hadde avskrevet Shayne Pattynama som «ikke god nok for Viking» under oppkjøringen. Så slo han tilbake med en sesong så god at han spilte seg klar for enda større oppgaver. Nøkkelen var enkel. Sportssjef Erik Nevland truet med en eksotisk reise om det ikke ble bedring. Til Hamar.

Etter at Stig Vik Nedrebø overtok som ny assistenttrener og analysesjef i Viking gikk spillerne nærmest på vannet en periode. Ny klubbrekord i antall strake seirer ble fasiten før magien plutselig forsvant. Arvet han Ipad-en til Ole Martin Nesselquist fra oktober?

Folk behandles forskjellig. Også i Viking. Da Markus Solbakken signerte ny avtale ble han, etter halvannet års tjeneste i mørkeblått, hyllet med tidenes mest outrerte signeringsvideo som inkluderte Morten Abel, ordfører Kari Nessa Nordtun og Sigvart Dagsland med flere. Samme dag signerte også Yann-Erik de Lanlay sin nye avtale. 13 år etter debuten i Viking ble han avspist med en rask notis på klubbens nettsted.

Gang på gang har David Brekalo tatt farvel med Viking. Det skjedde først etter 2022-sesongen, så da Hordene takket ham av i sommer – og nå sist da spillerne tok vinterferie. Etter 48 baklengsmål i 2023 må det være lov å håpe at alle gode ting ikke er tre. Det er når han ikke kan spille de fleste målene renner inn.

Historien Harald Nilsen Tangen fortalte RAs lesere på sensommeren er kanskje en av de sterkeste på trykk hos oss fra Viking i 2023. Pappaen lå for døden etter mange år med hjernesvulst. Kort tid etterpå mistet lysluggen den som har vært ankeret i livet hans. Den modige åpenheten gjør det så mye lettere å forstå hvorfor potensialet på banen ikke alltid har kommet ut.

I vilt sinne sparket Kristoffer Løkberg pleksiglasset ut av den nye innbytterbenken på SR-Bank Arena. Det var ikke fordi han var blitt vraket fra laget. Opptrinnet handlet om det han anså som sabotasje fra en lagkamerat. Vinner noen ti internkamper på rad betales nemlig 500 kroner ut i premie fra botkassen til spillerne. Ingen hadde klart det før, men Løkberg hadde ni strake. Så meldte Lars-Jørgen Salvesen at han like gjerne kunne bomme med vilje nå. Problemet var bare at han var på samme lag som Løkberg. Da kokte det over. Heldigvis fikk Løkberg ny kontrakt like etterpå. Forhåpentligvis mer lønn også.

Jakten på grunner til Vikings kollaps høsten 2023 var ganske heftig. Alle som snakket om gull på et tidspunkt kan ha vært blant de skyldige. Vi har også en annen plausibel teori på lager. RAs sportsleder Espen Iversen hisset i slutten av september Felt O opp så mye at det endte i en boikott av avisen – etter at han faktisk i beste mening slo fast at «flere av disse har bedre jobber og livssituasjoner enn mange tror». Det er verdt å merke seg at poengsnittet dalte til under ett poeng per kamp etter at Iversen ble grovt feiltolket av den harde kjernen.

Kleskode blant sportsjournalister er et lite omtalt tema. Da RAs Kristoffer Knutsen dukket opp i en god gammeldags «kjeladress» til både Vikings cupkamp mot Rosenborg og serieavslutningen mot samme lag, ble det likevel reaksjoner. Selv den trønderske sportsmafiaen mente dette var upassende. Det de ikke visste er at Hommersåk-mannen hadde dress og skjorte under dressen. Som han alltid har. – Ikke alle fra Sandnes ser heller like bra ut i kjeledress, sier Knutsen i en kort kommentar.

Lite visste Vinterfilm om hvordan dette kom til å ende da de fikk lov til å lage dokumentarfilm om Viking. Håpet var nok definitivt en tett på opplevelse av siste etappe mot det forjettede land etter 32 år i ørkenen. I stedet blir det nå en film om fiasko og riv på siste hinder. Faktisk har det engelske språket et eget uttrykk for dette. «Hibsing it» ble tatt med i Oxford Dictionary for noen år siden. Da hadde Edinburgh-klubben Hibernian ikke vunnet en tittel på 114 år. Svært mange ganger etter finaletap og kollapser like ved målet. Kommer Språkrådet i Norge opp med noe lignende som inkluderer Viking i 2024?

Mange barn blir ganske like sine foreldre, men sjeldent har vi sett en mer slående likhet enn i sommer. Unge Henrik Stakkeland ble tatt opp for å trene med A-laget i Viking. Likheten med pappa Rune er så stor at det var som å ta tidsmaskinen tilbake til 1994.

Nostalgien i 2023 var det i hovedsak Samuel Adegbenro som sto for. Den nigerianske trollmannen returnerte med sitt karakteristiske smil, hjulbeinte løpesett og gode humør. Gjerne mer av dette i 2024, Erik Nevland!

Oppstandelser er altfor sjeldne, men i 2023 fikk vi se det på nært hold i Jåttåvågen. De fleste hadde nok avskrevet Viljar Vevatne som ferdig. Ikke en eneste kamp hadde han startet i serien. Da sjansen endelig bød seg i serierunde 28 kvitterte han med å bli banens suverene ener. Klasse, Viljar!

Pressens fasiliteter på SR-Bank Arena under kampdagene har i årevis vært under enhver kritikk. Klubben fortjener likevel ros for grepene som er tatt i 2023. Varmen er endelig skrudd på i presserommet, skikkelig innredning er på plass og matserveringen er blitt upåklagelig. Viking har gått fra å være svakest i Eliteserien på området til å bli blant de beste klubbene.

Qatar-spørsmålet var blant det som hisset opp flest norske fotballsupportere i fjor. Denne sesongen tok Morten Jensen seg av brasene. I samtale med RA i høst, dro han til med følgende sviske av en tirade om den sene sesongstarten: «Det har nok med Østlandet å gjøre, men ikke begynn med det der Holmenkollen-greiene! Det har jeg hørt argumenter på før. Hva betyr det? VIF har knapt nok folk på tribunene uansett. Stabæk det samme. Det argumentet faller bort. Om det var et poeng som holdt kunne de spilt de kampene på Østlandet på mandagene heller!». Resultatet var som ventet. På andre siden av fjellet var de alt annet enn fornøyde. Problemet til Jensen var bare at han ikke kunne hevde seg feilsitert. RA tok opp samtalen på bånd, samtidig som kamera rullet hos dokumentarteamet som fulgte Viking.

Rikerud er han kanskje ikke blitt, men Vikings markedsmann Lars-Peder Nagel er definitivt en kremmer av dimensjon på si av dagjobben i Viking. Tidligere har han gjort kroner både på barnebøker, apper, bryllupsartister og stoppere for plenroboter. I 2022 var det julebelysning som sto for tur. Disse har solgt for millioner av kroner. I 2023 har han utvidet og fornyet seg ytterligere. Det spørs likevel om den oppblåsbare juledekorasjonen i gangen utenfor administrasjonen på stadion blir like lukrativ.

Selve nøkkelen til måten Viking spiller på er «Playbook-en» til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Denne skal være på over 120 sider. Etter at duoen serverte hele Norge pin-koden på «Fotballpuch» på TV 2 den 29. september gikk det nedover med Viking. Raskt og brutalt nedover. Laget ledet på tidspunktet serien med to poeng og hadde tatt 2,318 poeng i snitt per kamp. De siste åtte kampene var snittet 0,875 og nest dårligst i serien. Tilfeldig? Neppe. For øvrig var det de to samme trenerne som nekter lokalpressen adgang til siste trening før kamp som delte spillestilen i detalj med hele landet hos TV 2.

Trønderske dialekter kan være vanskelige. Da RAs sportsleder skulle intervjue nykommer Sondre Langås fra Namsos for førte gang måtte han faktisk lyve om at pennen ikke virket mer – for å ta opp samtalen i stedet. Etter å ha fått litt profesjonell hjelp til oversettelse ble sitatene likevel korrekt gjengitt.

Utestedet Hexagon har vært et populært mål i sene nattetimer i flere tiår. Tidene har likevel forandret seg og Viking-spillerne er blitt såpass seriøse at de sjeldent er å se på slike steder mer. I stedet har de tatt grep på hjemmebane. Bokstavelig talt. Etter heftig oppussingsvirksomhet i vinter ligner nå A-lagsgarderobene i SR-Bank Arena mistenkelig på lokalene til en hipp nattklubb.

Viking-damene har aldri fått noen plass i denne spalten før, men det er på høy tid at de gjør sitt inntog etter å endelig ha klart opprykket til 1. divisjon i 2023. Det er bare å gratulere! Går heisen rett videre til topps allerede i 2024?

Wolf of Wall Street med Leonardo de Caprio er en klassiker svært mange har sett. I Viking spiller Yann-Erik de Lanlay rollen. Han har hatt en enorm vekst i formue de siste årene og er også glad i å holde kortene tett til brystet. Om han er like glad i dvergkasting skal være usagt.

X-faktoren var skyhøy, artistene store og oppmerksomheten enorm da Morten Abel produserte tidenes frekkeste signeringsvideo til Markus Solbakken. Det hele slo selvsagt fullstendig feil ut. Den ultimate jinxen var et faktum. Viking kollapset fullstendig og hvem har vi å takke for det? Kjartan Salvesen og Børge Moi Nilsen, hva i huleste tenkte dere på?

Yndlingsartisten til mange i Stavanger i 2023 ble faktisk Markus Solbakken. Med «Kropp som en Gud» i refrenget fikk Sondre Bjørshol for alvor fotfeste i den lokale populærkulturen. Noe senere på sesongen slo samme Solbakken til igjen. Han kjedet seg i leiligheten i Hillevåg, og tvang nærmest Sondre Auklend til å bli med på innspillingen av en ny julesang. Auklend endte dermed med å spille inn musikk som artisten «Party» like ofte som han var på banen i Eliteserien i 2023.

Zlatko Tripic skiftet i løpet av 2023-sesongen navn. Han heter faktisk ikke lengre Zlatko Tripic. Etter at han i sommer giftet seg fikk også konens etternavn innpass. Det er nå Zlatko Hovland Tripic som er kaptein for Viking. Moderne er det absolutt, men kanskje et noe overraskende trekk fra en herremann fra Balkan?

Ære være den som strekker seg for å skaffe nyheter om Viking. Da Aftenbladet fikk plassert sportsjournalist Alexander Larsen inn i de indre gemakker i Jåttåvågen, som Viking-ansatt sommeren 2023, ble det vanskeligere enn noensinne å konkurrere for oss andre. Etter det Aftenbladet erfarer har han likevel aldri lekket noe som helst til sin tidligere arbeidsgiver.

Ønsket om gull boblet over hos mange i 2023. Også hos Rune Bjerga. Komikeren laget egen gullsang. Han fritas likevel i jakten på syndebukker etter kollapsen. Bjerga vet bare ikke bedre.

Året er omme, og det er også denne spalten. Tradisjonen tro går siste bokstav til Viking-speaker Øyvind Jacobsen. Brodds sportsgeneraldirektør emeritus har som kjent ganske mange hatter. At han også har ni liv er også noe flere har mistenkt. At det sannsynligvis stemmer ble først satt to streker under da han overlevde et hjerteinfarkt tidlig på året. Har også bemerket seg med et ellevilt angrep på Vikings eiere og inntog i sentralmaktens korridorer i 2023. På tross av alt dette har sikre kilder avslørt at han fortsetter som speaker på stadion i 2024. Til de flestes forlystelse.