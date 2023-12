Strategiplan utsatt hos Viking

Den gamle langsiktige strategiplanen til de mørkeblå er allerede gått ut. Da RA spurte AS-leder Stig Harry Christiansen og FK-leder Rune Bertelsen om temaet i sommer opplyste de om at man var kommet langt på vei med arbeidet med en ny. Håpet var å få den implementert fra starten av 2024.

Siden sist gang Viking nedfelte slike langsiktige tanker har forholdene rundt klubben endret seg drastisk. A-laget for herrer henger med helt i toppen av norsk fotball, mens kvinnelaget er en stadig viktigere faktor etter opprykket til 1. divisjon i år.

Eirik Bjørnø er daglig leder både i AS og FK. Han opplyser at strategiplanen nå er utsatt til etter årsmøtet i FK og generalforsamlingen blant aksjonærene i AS.

– Mye er klart. Rammeverket er der, selv om det fortsatt gjenstår litt arbeid på noen punkter. Samtidig er det naturlig å la nye ledere få eierskap til dette. De må selvsagt få mene noe her. Derfor utsettes det, sier Bjørnø til RA.

Rammeverket er heller ikke presentert i sin helhet til de to styrene.

Det ble nylig klart at både Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen gir seg etter mange år som ledere for AS og FK.

Etter det RA forstår legges det ikke opp til enorme endringer i den strategiplanen det har blitt jobbet med. Spillestilen klubben står for nå vil blant annet ligge i bunn, men man håper som tidligere varslet å implementere den i større grad nedover i rekkene under A-laget.

Det vil fort stilles enda større krav til at måten Viking spiller på skal ligge i bunn også ved eventuelle treneransettelser i framtiden. Tidligere har klubben i praksis vært trenerstyrt på dette området.

LES OGSÅ: Yazbek tatt ut til Asia-mesterskapet – viktig for Viking