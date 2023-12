Yazbek tatt ut til Asia-mesterskapet

Mesterskapet spilles i Qatar fra 12. januar til 10. februar. Da trener Graham Arnold offentliggjorde troppen til Australia var Viking-profilen en av de 26 spillerne som kom med.

Daglig leder Eirik Bjørnø var meget glad for det.

– Først og fremst så er vi glade for at Patrick får betalt for jobben han har lagt ned gjennom et langt 2023. Han hadde knapt ferie etter at sesongen i Australia ble avsluttet og overgangen til oss. Det å bli belønnet etter svært gode prestasjoner er utrolig gledelig for ham og for oss, sier Bjørnø til RA.

Betydning på flere nivå

Det er liten tvil om at dette betyr litt også for Viking.

– På generelt grunnlag øker A-landslagsspillere verdien på stallen vår betraktelig. I Patricks tilfelle vil dette også gi svært verdifull erfaring og internasjonale referanser for en ung spiller, fortsetter Bjørnø.

Australia er i gruppe B og møter India i sin åpningskamp 13. januar. De har også Syria og Usbekistan i gruppen.

Mulighetene for avansement bør absolutt være til stede for «The Socceroos». Laget nevnes også av mange som en av favorittene til å vinne turneringen sammen med Japan og Sør-Korea.

– Hvem vet? Kanskje kan Yazbek være med å vinne en internasjonal tittel i så ung alder, sier Bjørnø.

Får han spille vil det uansett være et meget godt utstillingsvindu for større klubber. RA kjenner også til at det er flere klubber som allerede har merket seg Yazbek. Hans enorme løpskapasitet og mange høyintensitetsløp gjør ham utvilsomt til en attraktiv spiller.

Attraktiv

Da Viking hentet ham fra Australia var han en av spillerne i verden som scoret høyest på det siste parameteren. Overgangen hadde definitivt et lite «moneyball-preg».

Slike tall er nok også noe flere andre klubber har merket seg ved spilleren – som fort kan bli en lukrativ salgsvare for Viking innen kort tid.

Yazbek har de siste årene vært fast inventar på U23-landslaget til Australia. Han har fortsatt ikke debutert for A-landslaget.

Med dette uttaket er han ikke tilgjengelig for Vikings treningsleir i Spania fra 13. januar og sannsynligvis heller ikke til noen av treningskampene i etterkant.

NB! Når spillere deltar i EM eller VM vanker det normalt betydelige summer i kompensasjon for klubbene til disse. Økonomisjef Markus Grass i Viking har foreløpig ikke skaffet seg klarhet i om dette også gjelder for Asia-mesterskapet, men antar at det ikke er usannsynlig.