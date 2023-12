Terminlisten: – Det er en beintøff start

Stavanger — De mørkeblå får riktignok mange hjemmekamper i starten, men motstanden er meget tøff. I åpningskampen hjemme 1. april venter Sarpsborg 08. Så ruller det videre med mesterne Bodø/Glimt (B), Brann (H) og et entusiastisk og nyopprykket FFK (H).

– Dette er en beintøff start! Det var kjekt at vi fikk hjemmekamp i første runde, men Sarpsborg 08 er meget gode. Vi vet av erfaring at dette er et mannskap vi har hatt trøbbel med flere ganger. Så kommer Brann og Glimt. Gullvinner og sølvvinner i år, oppsummerer Jensen til RA – og fortsetter:

– Så venter Tromsø i runde seks. De har vi også slitt med. Vi må peile inn toppformen tidlig her.

– Dere bør vel være rigget for det med opplegget som er lagt for oppkjøringen i 2024?

– Vi har en lang oppkjøring og god tid til å komme oss i formen som kreves, sier Jensen.

Plusser

Han ser samtidig noen klare plusser med den tøffe starten også.

– Tre av de første fire kampene våre spilles på hjemmebane. Det kan være gunstig all den tid vi tradisjonelt sett er et godt hjemmelag. At vi møter Glimt i det som er deres første hjemmekamp i serien kan også passe greit, sier Jensen – vel vitende om at ting kanskje ikke har satt seg helt om de ikke henger med i Europa fortsatt.

Treneren liker også at Viking fikk hjemmekamp 16. mai.

Så er han mer overrasket over at motstanderen er såpass attraktiv og har så mye publikumsappell som Lillestrøm har.

– Jeg er overrasket over at de ikke ble satt opp med hjemmekamp denne datoen. De trekker normalt mye folk på Åråsen og jeg ville ikke trodd de måtte ut å reise denne datoen.

Spilleplanen for de øverste divisjonene på både herresiden og kvinnesiden er satt opp av NFF i samarbeid med Norsk Toppfotball (NTF), Toppfotball Kvinner (TFK), Fotball Media (FM), SINTEF, TV 2 og NRK.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF sier følgende om oppsettet i en pressemelding:

– De viktigste faktorene som er vektlagt er best mulig koordinering mellom de ulike turneringene for å unngå kollisjoner, tilpasning for klubbene som skal spille E-cup, ønsker og begrensninger framsatt av klubbene selv og rettighetshavers ønsker om tilpasninger, sier leder av NFFs konkurranseavdeling.

Han erkjenner at det har vært en usedvanlig vanskelig kabal denne gangen.

– Oppsettet har vært spesielt krevende i år fordi mange kamper i tre ulike turneringer går samtidig over en relativt kort tidsperiode. I tillegg har flere lag i år anleggsbegrensninger da dekket på banen skal skiftes. Begge disse forholdene setter begrensninger i utvalgene. Samtidig er vi glade for at vi innenfor gjeldende rammer har klart å tilfredsstille de fleste av klubbenes ønsker, sier han.

Saken oppdateres …

