Skifter som kan gi ustabilitet

Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen har på veldig mange områder gjort en strålende jobb med å lede et stadig mer polarisert og oppdelt Viking gjennom en brytningstid i klubbens historie.

Frem til Viking fikk eksterne eiere, og dannet sitt opprinnelige ASA i sammenheng med flyttingen fra Eiganes og Stavanger stadion, var det relativt rett fram å styre. Det var kun medlemmene man behøvde å forholde seg til. Mange av disse var personligheter med sterke meninger, men agendaen var stort sett lik. De ønsket et best mulig A-lag for herrer i Steingata 100.

Siden årtusenskiftet har enormt mye endret seg rundt institusjonen Viking. Agendaer, interesser, meninger, antallet forskjellige selskaper og persongalleri er ikke sammenlignbart med den rene idrettsklubben som var. Det holder på ingen måte kun å ha gode lederegenskaper for å lede Viking mer. Det gjelder både for AS (aksjonærene) og i høyeste grad for FK (medlemmene).

Nå kreves det faktisk et relativt stort politisk talent i bunn.

Der har de to avtroppende styrelederne vist seg som perfekte i sine roller. Christiansen har en unik evne til å håndtere mennesker, og avvæpne potensielle situasjoner før de oppstår. Han er en utmerket lytter og får folk til å dra i samme retning. Selv om de kanskje ikke ville i den retningen. Ikke minst er han flink til å gi tillit, samtidig som han utstråler trygghet.

Bertelsen har vist seg som meget solid på å kunne se flere sider av en sak. Han har stort sett fått til kompromissene og forankringene som kreves. Det å sjonglere de forskjellige FK-friksjonene – som både inkluderer engasjerte foreldre med barn i ungdomsavdelingen, supportermedlemmer, kvinnesatsingen og elitegjengen på herresiden – er ingen lett oppgave. Det kreves en pragmatiker som sier de rette tingene.

Bjarne Berntsen-sparkingen for et par år siden ble en smell og en lærepenge for Bertelsen, men det aller viktigste er at denne duoen har fungert sammen. Selv om kanskje Thor Steinar Sandvik var det som sto bak fornyelse av organisasjonen i høyest tempo, har Bertelsen/Christiansen sørget for stabilitet og offensive tanker etter nedrykket i 2017. Duoen skal ha en stor porsjon ære for gjenreisingen av Viking.

Men hva vil skje nå?

De siste 25 årene har vist oss at ustabilitet og kjekling har vært like vanlig som stabilitet. Den såkalte dualmodellen, som Viking driftes etter, inviterer til dette. Samarbeid kreves, men dette har en tendens til å bli satt på stadige prøver.

Spesielt hos aksjonærene har det vært noen runder med sirkus. Egentlig har dette bare gått relativt sømløst for seg i to epoker. Det er faktisk perioden vi er på vei ut av nå med Bertelsen/Christiansen, og det er perioden hvor Ole Rugland styrte både AS og FK samtidig.

Siden den gangen har dessuten et veldig tydelig skifte kommet. Da Fotballtinget i 2019 bestemte at all sportslig makt i norsk fotball skulle ligge hos medlemmene ble den reelle makten og innflytelsen til Vikings aksjonærer i praksis devaluert. Fortsatt er det likevel aksjonærene som sitter på de kommersielle rettighetene. Det er her pengene for å drifte skal genereres. Samtidig er det lett å anta at det er hos FK vi kan se mest uenighet på bakrommet kommende år.

Når de to valgkomiteene i FK og AS nå skal peke på nye ledere har de en langt viktigere jobb enn mange kanskje aner. Selv om klubben har kommet langt de siste årene er ikke dette byggverket mer solid enn at det kreves to ledere som snakker samme språk også i fortsettelsen.

Fra FK-hold er signalene at man alt har pekt ut sin kandidat. Det er bare å håpe at AS klarer å peke ut noen som kan gå i takt.

Her bør det definitivt snakkes litt på bakrommet nå.

Utfordringene kommende år vil nemlig komme tett. Også for de som måtte ta over.

