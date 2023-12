Solbakken i Praha for å se på forholdene

Midtbanemannen var søndag ringside i Tsjekkia da Sparta Praha slo Teplice. Med Vikings velsignelse.

Den tsjekkiske storklubben, som trenes av danske Brian Priske, la forrige uke inn et bud på Vikings midtbanemann. Etter det RA forstår skal dette har vært litt unna den summen Viking ønsker seg, men av en størrelsesorden som gjør at det er grunn til å tro at det kan bli en enighet om viljen til det er til stede.

Ringside

Det virker den også å være. Solbakken var søndag til stede på Letna stadion i den tsjekkiske hovedstaden da Teplice ble slått 2–1 i helgen. Agendaen var åpenbart for å se litt nærmere på forholdene.

Sportssjef Erik Nevland i Viking bekrefter til RA at midtbanespilleren tok turen og at det skjedde med klubbens velsignelse.

– Vi har sagt at hva han gjør på sin fritid er opp til ham selv. Jeg vet han så en kamp der, sier Nevland til RA.

Han peker samtidig på at det ikke har skjedd noe mer konkret i saken. Tsjekkerne, som har spilt i Europa League denne høsten, har ikke kommet med noe nytt og forbedret bud.

– Det er ingen utvikling her foreløpig. Ballen ligger hos dem, sier Nevland.

– Virker interessert

– At Solbakken reiser ned dit for å sjekke forholdene sier kanskje noe om at han er usikker på om dette er rett klubb?

– Det må du nesten spørre ham om. Jeg har bare snakket med agenten hans om dette, men slik jeg har skjønt det er de ikke avvisende til dette, sier Nevland.

Solbakken har Atta Aneke som agent, men også pappa Ståle Solbakken kommer naturligvis med råd til sin sønn.

Viking fikk i sommer bud på 25 millioner kroner fra Pisa i Serie B i Italia på sin midtbanedirigent. Dette ble avvist av et da gulljagende Viking.

De mørkeblå sporet av i høst og kom ikke engang med i Europa. Det stygge tapet i serieavslutningen, samt Moldes triumf i NM-finalen, sørget for dette.

Skal Solbakken ta et steg opp i forhold til arena neste år kan det dermed ikke skje internt i Viking.

Viking har allerede hentet inn det som er tenkt som Solbakkens erstatter i Joe Bell. Han returnerte fra Brøndby i sommer.

Solbakken, som tidligere har spilt for HamKam og Stabæk, debuterte i sommer for det norske A-landslaget – som ledes av pappa Ståle.

