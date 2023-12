Gir seg i Viking

Det meldte Stavanger Aftenblad mandag.

– Hadde jeg kunnet velge, ville jeg aldri gitt meg i Viking. Jeg elsker klubben og alt som følger med, men det er prioritering. Det er en tid og et sted for alt. Jeg har hatt for mye på for mange fronter litt for lenge. Det er dags nå, sier Stig Harry Christiansen til avisen.

Det betyr at både Vikings AS og FK er nødt å finne nye styreledere til vårens kommende generalforsamling og årsmøte. FK-styreleder Rune Bertelsen har nemlig tatt samme avgjørelse som lederkollega Christiansen.

AS-styreleder Christiansen var først styreleder fra 2017 til 2020, for å deretter gi roret videre til byggmesteren Thor Steinar Sandvik. Det varte ikke ut kalenderåret før Sandvik trakk seg etter bråket som kom da de sparket trener Bjarne Berntsen.

I 2021 kom Christiansen tilbake som styreleder, og går dermed av med nedrykk, opprykk, cupgull og seriebronse på den mørkeblå CVen.

