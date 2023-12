Viking har avslått bud på Solbakken

Stavanger — Ifølge Aftenbladet har en klubb som henger med i Conference League nå kommet med et bud på landslagssjefens sønn. Det skal ikke dreie seg om Pisa denne gangen. Budet skal være avslått, og det er avstand mellom forlangende og hva klubben ønsker å betale foreløpig.

Denne skal etter det RA kjenner til likevel ikke være i en slik størrelsesorden at det er usannsynlig at nye fremstøt kan endre på Vikings ståsted.

Den italienske serie B-klubben la inn bud på 25 millioner kroner som ble avslått i sommer.

Da RA spurte sportssjef Erik Nevland i Viking om Solbakken tirsdag sa han at det ikke var kommet noen bud på spilleren foreløpig, men understreket at det hadde vært interesse rundt ham over tid.

Så skal ting ha begynt å røre på seg senere på dagen i klubblokalene i Jåttåvågen.

Nevland er likevel svært lite snakkesalig på det nåværende tidspunktet.

– Dette kan jeg ikke kommentere, men som jeg sa i går har det vært jevnlig interesse rundt Markus siden i sommer, sier Nevland til RA.

RA vet at Viking anser interessen for Solbakken som større enn hva den er rundt David Brekalo på det nåværende tidspunktet. Et salg av Solbakken nå, og så av Brekalo etter EM i sommer, vil være nærmest perfekt timing.

Klubben har røde tall på mellom fem og ti millioner kroner som helst må dekkes inn nå i januar. På toppen av det pleier Viking å budsjettere med rundt 15 millioner i spillersalg for å få det til å gå rundt.

Dersom klubben kan få tynt ut en sum rundt den Pisa bød for Solbakken i sommer vil mange utfordinger løses av seg selv. Da vil de mørkeblå i større grad kunne legge rammene for 2024 og foreta seg noen sprell i overgangsmarkedet selv.

Den viktigste utfordringen er allerede løst. Viking har alt handlet erstatteren til Solbakken i form av Joe Bell.

Saken oppdateres …