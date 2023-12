Spissen har i år vært utlånt til Tromsø. Fire mål, 15 kamper og 664 minutter i Eliteserien ble fasiten.

Tallene er greie. Spesielt med tanke på skader og at han var borte en periode i forbindelse med dødsfall i familien. Samtidig er de lang fra på et nivå som gjør at det er så sikkert at Tromsø vil benytte seg av opsjonen på kjøp som løper ut ved årsskiftet.

– Det som skjer er at TIL har en opsjon og må melde fra innen 31. desember. I utgangspunktet forholder vi oss til at han kommer tilbake hit. Kontrakten hans med Viking løper fram til sommeren 2025, sa sportssjef Erik Nevland i Viking til RA tirsdag.

– Er det dialog rundt ham? Prøver de å prute på pris?

– Vi snakker med TIL. De virker fornøyde. Men vi har ikke fått signaler på det ene eller andre. Det blir en vurdering fra Tromsøs side.

TIL lunkne utad

Etter det RA kjenner til ønsker Viking å få tilbake mesteparten av utleggene de hadde da spilleren ble kjøpt fra Vasalunds sommeren 2021. Det gjenspeiler også klausulen.

Spilleren har også vært på lån hos belgiske OH Leuven tidligere i år. Det lånet var ingen suksess og ble avbrutt før tiden.

Utad virker samtidig ikke klubben som snøt Viking for bronsen like giret nå på å beholde spilleren som de var tidligere i sesongen.

I fotballpodkasten JosMos Kosmos hos Nordlys snakket sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen om temaet for et par uker siden. Han antydet da at både økonomi, skader og andre faktorer tilsa at det ikke var sannsynlig at spissen ble TIL-spiller i 2024.

– Akkurat nå ser det vanskelig ut, sa han i podkasten.

Samme mann antydet samtidig tidligere i sesongen at klubben hadde en plan for å få prutet litt på prisen.

LES OGSÅ: Nærmest i sjokk etter å ha blitt tatt ut på landslaget

Lite handlingsrom

Om Traore igjen slutter seg til troppen i Viking spiller også direkte inn på mulighetene i Jåttåvågen. Han vil ta en plass på en allerede velfylt utlendingskvote. Klubben går inn i ny sesong med ni utlendinger i stallen – om en inkluderer Traore. Shayne Pattynama og Samuel Adegbenro (avsluttet lån) går ut.

Handlingsrommet hos de mørkeblå er også begrenset etter at det ikke ble Europa-spill. Sportssjef Nevland sier at de jobber på uavhengig av situasjonen, men at klare rammer ikke er gitt og vil avhenge av spillersalg i vinter.

2023 avsluttes med et solid minus og lønnsbudsjettene er presset. Klubben har også dobbeltdekning med spillere på kontrakt i alle posisjoner med unntak av venstre back.

Er bosman-spillere det reelle alternativet her om dere skal gjøre noe inn nå i realiteten?

– Ja. Det er et alternativ.

– Har noen fått tilbud?

– Nei, sier Nevland – og understreker at det uansett er tre og en halv måned til det norske vinduet stenger.

Viking ga nylig kontrakt til stoppertalentet Jone Berg og Nevland åpner for at det kan ytterligere plusses på fra eget akademi. Det avhenger likevel av en total.

Når det kommer til Vidars Jakob Segadal Hansen har klubben fortsatt ikke besluttet noe.

Foreløpig har det heller ikke begynt å røre på seg rundt David Brekalo eller Markus Solbakken. Det internasjonale vinduet åpner 1. januar.

LES OGSÅ: Sjekk skatten: Stadig flere formuende Viking-spillere