Dette betyr Europa-smellen for Viking

Det så så bra ut så lenge. Hvem skulle trodd at det ikke engang ville bli kvalifisering til en av europacupene da de mørkeblå ledet serien med åtte runder igjen?

Slik ble det likevel. Når det nå skal betales for gildet er det først og fremst økonomi og spillerlogistikk det vil få stor betydning for.

Da styrene i FK og AS gamblet på å si nei til bud på over 70 millioner kroner i sommer var seriegull og europacup åpenbart en driver for at de våget. Tallene denne høsten er nemlig ganske så blodrøde. Stig Harry Christiansen og Rune Bertelsen så neppe for seg det som skjedde på tampen. Ikke engang som et «worst case»-scenario.

Et sted mellom fem og ti millioner kroner i 2023-minus er det Eirik Bjørnø og co. har kommunisert ut. Det gjenstår fortsatt å regne sammen alt for å få det helt klare svaret. En liten forbedring kom litt overraskende nylig da to millioner ekstrakroner fra UEFA tikket inn på konto. Dette var penger for avregningen etter eventyret i Conference League i 2022 som de mørkeblå ikke hadde budsjettert med.

Samtidig hjelper det ikke enormt på totalen.

Normalt budsjetterer Viking med spillersalg på rundt 15 millioner kroner hver sesong. I 2024 kan det fort bli over ti millioner kroner som må legges på toppen av den summen.

De siste signalene fra Jåttåvågen er likevel at interessen for Markus Solbakken aldri har kjølnet. Han blir etter alle solemerker solgt i januarvinduet. Så er spørsmålet om Pisa fortsatt er blant klubbene som henger med, og om de er villige til å strekke seg mot 25 millioner igjen. Det er ingen garanti for det.

Skulle en slik sum likevel komme inn er likevel ganske mye gjort for å få budsjetter i hop. Erstatteren hans er alt på plass i form av Joe Bell. Her har Viking samtidig kjøpt på krita. Brøndby skal betales i etterkant – og dermed er det ikke rom for store sprell i markedet.

Det som kan endre bildet er andre store salg ut av betydning. Jokeren er David Brekalo. Et salg av superstopperen vil nok minst bringe inn 30 millioner i klubbkassen. Kanskje mye mer også. Da vil Erik Nevland og co. få et helt annet handlingsrom i markedet.

Så er det langt fra sikkert at han blir solgt nå. Han har vært skadet, og etter det RA forstår er interessen rundt ham svært laber nå. Det som fort kan skje er at spilleren blir i Stavanger til sommeren. Det kan også være smart. Brekalo vet hva han har, men ikke hva han får. Skal han være en av spillerne som starter for Slovenia i EM neste sommer må han spille. Da kan verdien hans skyte ytterligere i taket. Interessen fra flere kan også komme.

I en ideell verden selger Viking Solbakken i vinter. Og så Brekalo for en gigantsum etter et godt EM neste sommer. Men verden er ikke alltid ideell.

Det kan selvsagt skje at ingen vil betale rett sum for noen av disse to. Da må man hive seg rundt på regnskapskontor og styrerom. Scenarioene er mange.

LES OGSÅ: Sjekk kronene Viking går glipp av uten Europa-spill

Salg av andre spillere kan selvsagt også bli aktuelt. Spesielt dersom det dreier seg om posisjoner med god dekning. Tidligere har det vært interesse og bud på keeper Patrik Gunnarsson. Skulle ti millioner pluss komme på bordet her i vinter skal du ikke se bort ifra at Viking selger – og gjør det RA vet er et internt diskutert forsøk på å fase inn supertalentet Magnus Rugland Ree som førstekeeper på direkten.

Patrick Yazbek er nok også en svært attraktiv spiller for større klubber med sitt enorme potensial, fart og frekvens. Et bud på ham vil nok også kunne friste om det er høyt nok – til tross for at timingen ikke er perfekt.

Viking drømte nok om å lokke Adrian Pereira hjem. En direkte konsekvens, hvis ingen virkelig store salg materialiserer seg, er fort at man må gå for ungt og billig på backen i stedet. — Espen Astor Iversen

Egentlig er det kun i én posisjon at Viking må foreta seg noe i vinter. Klubben må ha en venstreback etter Shayne Pattynama. Resultatet i cupfinalen lørdag gjør nok at mulighetene i posisjonen begrenser seg kraftig. Viking drømte nok om å lokke Adrian Pereira hjem. En direkte konsekvens, hvis ingen virkelig store salg materialiserer seg, er nok at man må gå for ungt og billig på backen i stedet. Da vil Jost Urbancic blir et klart førstevalg.

LES OGSÅ: Gulbrandsen avgjorde og nektet Viking plass i Europa i 2024

Klubben skal ha kikket litt på Sandefjords stortalent Vetle Walle Egeli (19), men også han blir fort i dyreste laget med en kontrakt ut 2024.

Å hente hjem Samuel Adegbenro på en permanent avtale vil også bli vanskeligere. Selv om han kommer seg ut av kontrakten med Beijing skal han ha betalt. Helst godt også.

Det faktum at Viking ikke skal ut i Europa neste sesong betyr samtidig mye for attraktiviteten til klubben. Det blir vanskeligere å hente inn spillere utenifra, og det blir dyrere å forlenge kontrakter internt med spillere som har denne ambisjonen.

En plass i Europa ville minimum ha generert inntekter på 8,4 millioner for Viking. Disse ville økt kraftig for hver ekstra kamp og runde videre. Det sier seg selv at det som nå skjedde er veldig begrensende.

Lønnsnivået i klubben er allerede høyt, selv om det på ingen måte er uforsvarlig sett mot hvor stor andel av inntekter det utgjør ifølge Eliteseriebarometeret. David Brekalo og Markus Solbakken har likevel signert nye og svært lukrative avtaler. Lønnsbudsjettene lider i så måte fram til de er solgt. Uten Europa er det vanskelig å være mer løssluppen på dette området videre. Viking må tenke strammere nå enn hva de drømte om før cupfinalehelgen.

Rent praktisk er det likevel kroner å spare. Behovet for matching mot internasjonal motstand i oppkjøringen går litt ned. Det gjør også behovet for å ha en stall som skal tåle spill i tre turneringer. Logistikken blir litt enklere på denne måten.

At Viking kun har serie og cup å konsentrere seg om også i 2024 behøver ikke å være negativt for mulighetene i serien. Samtidig antok man det samme foran 2023-høsten. Det slo helt feil ut. Bodø/Glimt tråkket gassen i bunn selv om de hang med på tre fronter. Møtene mot svært gode motstandere i Europa virket ikke å trøtte laget ut. I langt større grad eleverte de seg til et høyere nivå ved å leke regelmessig mot bedre motstandere.

For publikum blir det en ting mindre å glede seg til. Eventyret i 2022 var noe folk viste å sette pris på. Tiden da spill i Europa ikke ble oppfattet som veldig interessant publikumsmessig i Stavanger er definitivt forbi. I visshet om hvor store penger som er i omløp nå fylles arenaen. Publikum trigges på en helt annen måte enn da Roy Hodgson styrte laget i gruppespillskamp mot Monaco og Hamburg foran glisne tribuner i 2005.

Også for markedsgjengen i Viking, som nylig annonserte at de skal ha inn et nytt menneske, vil det som skjedde i helgen spille inn. Klubbens attraktivitet går selvsagt ned uten Europa-spill. Hva man kan kreve i avtalene det samme. Muligheten for sponsorbonuser faller også bort på dette området.

Motivasjon er en annen faktor i dette. De aller beste spillerne fyres normalt aller mest opp av de aller største anledningene. Det blir lengre mellom dem uten spill i Europa. For de nest beste betyr dette fort at det blir færre muligheter i tellende kamper. Behovet for rotasjon i stallen går ned.

Summen av et nytt år uten spill i Europa er ikke veldig bra for Viking. Det er på ingen måte krise, men klubben har rigget seg med et kostnadsnivå som nesten krever det etter hvert.

Viking går nå inn i et 2024 hvor de ikke tåler veldig mange uforutsette smeller. Her skal ting helst gå etter planen.

Hvis ikke vil det helt åpenbart få konsekvenser av mer alvorlig art.

LES OGSÅ: Sjekk skatten: Stadig flere formuende Viking-spillere