RA-leserne har talt: Tripic til topps

Det er andre gang Viking-kaptein Zlatko Tripic stikker av med prisen. Han vant kåringen etter cuptriumfen mot FK Haugesund i 2019, og gjentar suksessen i 2023.

Marginen ned til David Brekalo på andre plass var hårfin, ettersom Tripic fikk 32,1 prosent av stemmene mot Brekalos 30,6.

– Det er en hyggelig anerkjennelse. Positivt signal for meg, og en kjekk oppmerksomhet å få. Jeg har aldri vært så opptatt av individuelle priser, sier kapteinen til RA – og legger til:

– 2023 har vært en god sesong for laget, og for meg personlig.

---

Årets viking 2023:

Zlatko Tripic 32,1 prosent

David Brekalo 30,6 prosent

Sondre Bjørshol 22,7 prosent

Markus Solbakken 8 prosent

Sander Svendsen 6,5 prosent

---

Tripic: – Drar i samme retning

Han oppsummerer naturligvis hele sesongen under ett med de ordene, og lar ikke det sure tapet mot Rosenborg i siste serierunde definere sesongen i stor grad.

Vikings sesong mener han har vært et steg i den retningen klubben ønsker; toppen av norsk fotball. Mens 2022 endte med en skuffende 11. plass har de mørkeblå tatt store steg denne sesongen. I slutten av september ledet de serien, men etter en kollaps mot slutten ble det likevel 4. plass.

Selv om alle med mørkeblått hjerte helst ville hatt en medalje i avslutningen, slik de klarte i 2021, er ikke Tripic misfornøyd. Han ser forskjeller på banen.

– Det viktigste er at klubben drar i samme retning. Vi har hatt en god utvikling på hvordan vi ønsker å spille fotball. Kanskje har vi ofte vært for offensive, for vi har sluppet inn en del mål, sier lyngdølen.

– Vi kjempet om medalje i hele år. Målet har vært å være i toppen av norsk fotball, og der er vi med.

Han peker på det åpenbare. De har nesten klart 60 poeng, og dermed satt ny poengrekord.

– Det er en kjempeprestasjon. Det er lov å være skuffet og lei seg etter Rosenborg-kampen og medaljemuligheten som glapp, men sesongen under ett er kanskje fjerdeplass der vi skal være.

Viking-supporterne

Kapteinen har også latt seg imponere av det som har skjedd utenfor banen. SR-Bank Arena er den tredje best besøkte stadionen i Eliteserien, og ved flere anledninger har det vært utsolgt der. De mørkeblå har også fått enorm støtte på bortebane.

Supporterkulturen rundt Viking velger Tripic å hylle.

– Det betyr alt. Det er derfor man spiller fotball. Jeg elsker å dele øyeblikkene med supporterne. Man er skuffet, smiler og feirer sammen, sier 31-åringen.

Hærføreren mener supporterne er kommet nærmere klubben enn noen gang tidligere.

– Vi deler alle opplevelser sammen. Det er ikke alltid det går vår vei, men vi får god støtte og et vanvittig engasjement, sier Tripic – og legger til:

– Det er noe av det som gjør det fantastisk å spille for en klubb som Viking.

Tripic på eksklusiv Viking-liste

Med prisen «Årets viking 2023» går han også inn i historiebøkene som den ellevte spilleren som vinner flere ganger. Tripic er også den første som gjør det siden Rune Almenning Jarstein vant i 2012 og 2013.

Selv om det ikke ble den avgjørende scoringen som sikret Viking cupgull, som han hadde sist det ble seier i kåringen, har Tripic virkelig gjort en sterk sesong. 32-åringen ble Vikings toppscorer med 13 mål, og hadde i tillegg flest målgivende pasninger i laget med ti. Kun Bodø/Glimts Amahl Pellegrino endte med flere målgivende pasninger i Eliteserien 2023.

Han har også brukt evnen til å avgjøre kamper defensivt.

– Det betyr jo at jeg gjør noe riktig, og alltid gjør mitt beste. «Andre får vurdere hvor godt det er. Det er mange som kunne fått prisen i år. Mange har utmerket seg på en god måte. Det er kjekt å få den som en av de eldre på laget, sier Tripic.





---

Tidligere vinnere

Årets viking (2015-)

2023: Zlatko Tripic

2022: David Brekalo

2021: Joe Bell

2020: Henrik Heggheim

2019: Zlatko Tripic

2018: Tommy Høiland

2017: Julian Ryerson

2016: André Danielsen

2015: Samuel Adegbenro

Årets spiller (2012–2014)

2014: Vidar Nisja

2013: Rune A. Jarstein

2012: Rune A. Jarstein

Årets viking (2011–1990)

2011: Yann-Erik de Lanlay

2010: Håkon Skogseid

2009: Birkir Bjarnason

2008: Thomas Pereira

2007: Uwe Rösler

2006: Henry Hinna

2005: Egil Østenstad

2004: Frode Olsen

2003: Brede Hangeland

2002: Brede Hangeland

2001: Hannu Tihinen

2000: Hannu Tihinen

1999: Magnus Svensson

1998: Magnus Svensson

1997: Thomas Myhre

1996: Lars Gaute Bø

1995: Gunnar Aase

1994: Thomas Myhre

1993: Thomas Myhre

1992: Roger Nilsen

1991: Roger Nilsen

1990: Roger Nilsen

Årets spiller (1972–1989)

1989: Alf Kåre Tveit

1988: Alf Kåre Tveit

1987: Lars Gaute Bø

1986: Lars Gaute Bø

1985: Svein Fjælberg

1984: Erik Thorstvedt

1983: Svein Fjælberg

1982: Bjarne Berntsen

1981: Bjarne Berntsen

1980: Dennis Burnett

1979: Arne L. Økland

1978: Isak A. Refvik

1977: Isak A. Refvik

1976: Svein Kvia

1975: Gabriel Høyland

1974: Erik Johannessen

1973: Erik Johannessen

1972: Johannes Vold

Kåringen het Årets spiller da spillere fra Bryne/Haugesund var med fram til 1989, og da Sandnes Ulf nylig var i Eliteserien.

---