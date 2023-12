Pattynama ferdig i Viking

Venstrebacken Shayne Pattynama (25) forlater Viking ettersom kontrakten hans går ut ved nyttår, melder Stavanger Aftenblad.

Den indonesiske landslagsspilleren hadde tilbud om fornyet kontrakt i Stavanger, men velger å dra videre. Han hevder selv at det er interesse for ham fra klubber i Europa, Asia og USA.

– Dette var mitt farvel. Jeg drar videre, sa Pattynama til Stavanger Aftenblad etter siste seriekamp mot Rosenborg.

– Sånn er fotballen. Jeg har hatt en god sesong, kontrakten min går ut og jeg vil utnytte det og finne nye utfordringer. Det er mye som skjer, legger han til.

Til RA uttalte han allerede 1. november at det gikk mot slutten på oppholdet i Stavanger.

– Det ser ut som jeg drar videre, sa Pattynama – som ikke hadde helt avklart hvor ferden gikk:

– Jeg har ikke bestemt meg helt. Det er sikkert mulig at jeg kunne sittet i ro utover i januarvinduet for å se om noe enda mer spennende dukket opp, men jeg er ikke skrudd sammen slik. Når jeg pakker tingene mine her vil jeg ha neste steg avklart.

Pattynama spilte 28 eliteseriekamper for Viking i år, og 27 av dem var fra start. Han kom til klubben fra nederlandske Telstar våren 2021 og ble en sentral figur i laget.

– Jeg tar med meg både oppturer og nedturer fra tiden min i Viking. Det er ingen tvil om at det var en perfekt timing å komme hit. Jeg flyttet for meg selv, lærte meg å bo alene borte fra familien og å stå opp for meg selv, sier han.

Viking endte på 4.-plass i Eliteserien etter 1-5-tap for Rosenborg søndag.