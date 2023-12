Vikingbørsen: Best da Viking sløste bort medaljesjansen

4

Patrik Gunnarsson

Flere gode involveringer. Viste de gode ferdighetene med ballen, og var sentral i den oppbyggende fasen av spillet. Lurte Isak Snaer Thorvaldsson ved et par anledninger. Fikk ikke mye hjelp på Rosenborgs scoringer.

4

Herman Haugen

Mange tøffe dueller mot Adrian Pereira. Brukte fysikken godt, men har et høyere nivå inne enn det han fikk fram mot Rosenborg. Erstattet av Joe Bell etter 72 minutter.

3

Djibril Diop

En svært variabel sesong avsluttet med en svak kamp for Diop. Ble knust i duell på midtbanen av Jayden Nelson før 0-3-målet. Sliter veldig med rollen som forsvarssjef i David Brekalos fravær.

3

Viljar Vevatne

På mange måter en passasjer i forsvarsspillet. Ble ekstremt passiv og klarte ikke hindre pasningsalternativet på 0–3.

4

Jost Urbancic

Involvert i mye offensivt, men fikk ikke drømmeinnlegget til å sitte. Måtte tåle en smell tidlig og kom seg på føttene igjen. Ut i pausen til fordel for Shayne Pattynama.

4

Patrick Yazbek

Herlig mulighet i første omgang, men det ville seg ikke for den australske indreløperen. Byttet ut til fordel for Lars-Jørgen Salvesen etter 45 minutter.

5

Markus Solbakken

Fin ballflyt på midtbanen i første omgang. Flyttet bak for å styre spillet mot slutten av kampen. Det ville seg ikke, men Solbakken skal ikke ha skylden for det.

4

Yann-Erik de Lanlay

Veldig anonym i første omgang, og fikk ikke satt preg på kampen i det hele tatt. Erstattet av Harald Nilsen Tangen i pausen, uten at det endret så veldig mye på hvordan Viking framsto.

4

Sondre Auklend

Turte mye, men tapte det som var av dueller da det ble fysisk. Gigantisk sjanse etter 66 minutter, som etter hvert førte til rødt kort for Rosenborg-målvakten og straffespark til Viking. Av etter 77 minutter til fordel for Sander Svendsen.

4

Samuel Adegbenro

Gult kort for overspilling, igjen. Startet som midtspiss, men gikk over i en slags tierrolle. Det ble nesten ingenting ut av spillet, og han så ut til å ikke finne rytmen.

6

Zlatko Tripic

Kapteinen og lederen sto for 1-3-reduseringen fra straffemerket. Pisket på for å skape angrep og farligheter. Vikings klart beste i sesongavslutningen. Hadde fem spillere hatt innsatsnivået til Tripic ville Viking vunnet medalje.

3

Shayne Pattynama

Inn for Jost Urbancic etter 45 minutter. Bidro offensivt allerede etter noen minutter, men var i offside. Kjempet heroisk defensivt, og ble belønnet med gult kort på overtid – så gikk det nedover.

3

Harald Nilsen Tangen

Inn for Yann-Erik de Lanlay etter 45 minutter. Tilførte ikke noe særlig, og ble for omstendelig. Tverrliggerskuddet på overtid sa nok om det.

3

Lars-Jørgen Salvesen

Inn for indreløperen Patrick Yazbek etter 45 minutter, og tok plass som midtspiss. Klarte ikke å verken produsere noe eller tilføre Viking noe som helst.

-

Joe Bell

Inn for Herman Haugen med 18 minutter igjen. Stakk opp på midtbanen, mens Solbakken ble sendt bak i en treer med Diop og Pattynama. For kort tid til karakter.

-

Sander Svendsen

Inn for Sondre Auklend med 13 minutter igjen. For kort tid til karakter, men den ville vært høy ettersom han skapte to store sjanser mot slutten av kampen da Viking jaktet medalje. Slik ble det ikke, og sesongen endte med 4. plass.