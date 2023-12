Viking tapte kampen om medalje: – Brutalt straffet

14950 tilskuere så Viking avslutte sesongen med mål om medalje. Alt lå til rette. Tromsø avga poeng mot Vålerenga, mens Brann tapte mot Strømsgodset. Tre poeng hadde vært nok til å sikre de mørkeblå medalje og garanti om Europa-spill. Slik ble det ikke.

– Det var en stor nedtur med tap. Vi har en matchball, og det var ikke at vi startet dårlig. Vi havnet under 0–1. Det har vi gjort mange ganger. Etter hvilen kontret de inn 0–2 og 0–3. Vi fikk en redusering, men var ikke skarpe nok, sier Markus Solbakken til RA.

Reduseringen til 1–3 sørget kaptein Zlatko Tripic for fra straffemerket. Det tente et håp om medalje, men slik ble det ikke. I stedet scoret Rosenborg på to kontringer til og vant 1–5 på en iskald SR-Bank Arena.

– Skuffende at vi ikke gjorde en bedre kamp. Vi ble brutalt straffet for feil, og Rosenborg var veldig effektive, sier Tripic – og legger til:

– Vi må bli mer målfarlige.

Det er det samme om vi taper 1–3 eller 1-9. — Morten Jensen

At de ble brutalt straffet er også Solbakken enig i.

– Vi slapp vel inn på alt vi kunne slippe inn på. Det er skuffende, sier midtbanespilleren.

Stavanger-karen Adrian Pereira har vært nødt å tåle mye kritikk etter overgangen til Rosenborg. Venstrebacken har provosert Viking-supporterne ved flere anledninger, men roet det hele ned før oppgjøret. Like etter hvilen scoret han 0-2-målet for Rosenborg. Pereira forteller RA at han prøvde å ikke feire målet.

– Mener du Viking burde tatt medalje?

– Jeg tenkte mest på kampen, men synes Viking fortjener det. De burde avgjort det før denne kampen, sier Pereira.

Adrian Pereira scoret for Rosenborg. (Frederik Ringnes/NTB)

Jensen: – Tenkte ikke på resultatene

Viking-spillerne ble utrolig offensive mot slutten, og det kostet to mål mot. Viking-trener Morten Jensen mener det var helt nødvendig å gamble.

– Det er det samme om vi taper 1–3 eller 1-9, sier han.

– Hvor mye tenkte dere på resultatene i de andre kampene fra benken da dere gjorde grep underveis?

– Ingenting. Vi måtte vunnet vår kamp uansett. Da betydde det ingenting hvordan det gikk med de andre, sier Jensen.

– Ville du spilt kampen på ny?

– Jeg skulle gjerne spilt på ny, men slik er ikke fotballen, sier treneren.

Zlatko Tripic reduserte fra straffemerket. (Frederik Ringnes/NTB)

Heier på Bodø/Glimt for Europa-plass

For Solbakken og spillerne var det ekstra tungt at det glapp for Viking da både Tromsø og Brann avga poeng i sine kamper.

– Det gjør det enda tyngre etterpå. Utrolig skuffende. De neste dagene må vi klare å legge den skuffelsen bak oss, sier Solbakken – og fortsetter:

– Alt i alt er det en godkjent sesong.

Stemningen i garderoben var også laber, ifølge Tripic.

Han synes det er vemodig at sesongen er slutt, og at det endte på den måten det gjorde.

– Vi ville ikke avslutte på den måten. Det er også en god gruppe med spillere, og vi vet ikke hvem som er med neste år, sier han.

Med 4. plass har Viking tatt store steg fram fra forrige sesongs 11. plass. 58 poeng ble fasiten, og det er poengrekord for klubben. Det var likevel ikke nok til å sikre medalje og Europa-spill.

Nå er Viking nødt å sette sin lit til Bodø/Glimt. Vinner de cupfinalen mot Molde lørdag vil de mørkeblå få plass i Europa. Kommer Veton Berisha og Molde seirende ut av cupen må Viking gå nok en sesong uten europeisk mulighet.

– Nå heier vel dere i Viking på Bodø/Glimt?

– Ja, vi har fortsatt Europa-håp. Det er bare å ta på Bodø/Glimt-drakten til cupfinalen, sier Solbakken.





---

KAMPFAKTA

Eliteserien, fotball.

Viking – Rosenborg 1–5 (0–1)

SR-Bank Arena, 14.950 tilskuere.

Mål: 0–1 Ísak Thorvaldsson (26), 0–2 Adrian Pereira (47), 0–3 Thorvaldsson (59), 1–3 Zlatko Tripic (str. 71), 1–4 Rasmus Wiedesheim-Paul (90), 1–5 Sverre Nypan (90).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Samuel Adegbenro, Joe Bell, Sondre Langås, Zlatko Tripic, Shayne Pattynama, Viking, Leo Cornic, Santeri Väänänen, Sander Tangvik, Rosenborg.

Rødt kort: Sander Tangvik (67), Rosenborg.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Joe Bell fra 73.), Djibril Diop, Viljar Vevatne, Jost Urbancic (Shayne Pattynama fra 45.) – Patrick Yazbek (Harald Nilsen Tangen fra 45.), Markus Solbakken, Yann-Erik de Lanlay (Lars-Jørgen Salvesen fra 45.) – Sondre Auklend (Sander Svendsen fra 77.), Samuel Adegbenro, Zlatko Tripic.

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Adam Andersson, Tobias Børkeeiet (Håkon Røsten fra 45.), Mikkel Konradsen Ceïde, Adrian Pereira (Rasmus Wiedesheim-Paul fra 80.) – Olaus Skarsem, Ole Selnæs, Santeri Väänänen – Leo Cornic (Sverre Nypan fra 28.), Ísak Thorvaldsson (Markus Henriksen fra 81.), Jayden Nelson (André Hansen fra 67.).

---