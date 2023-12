Hemmeligheten bak karrierens beste sesong

Stavanger — En kjapp kikk på statistikkene hos Sofascore gir følgende oppsiktsvekkende fasit:

∗ Tripic befinner seg kun marginalt bak Amahl Pellegrino på den statistisk baserte spillerbørsen for serien totalt.

∗ Han er nummer tre på antall målpoeng (22) med Bård Finne og Pellegrino foran.

∗ Tripic er nummer to på oversikten over flest skapte sjanser med 19. Gjermund Aasen topper med 21.

∗ Kikker man på antall nøkkelpasninger per kamp topper han statistikkene (3,3) per kamp med samme Aasen.

Oppsummert kommer hovedpersonen fram til en relativt enkel konklusjon.

– Min beste sesong noensinne, slår Viking-kapteinen fast overfor RA.

Men hva ligger bak?

Skadefri og ny rolle

Han ser på 22 målpoeng på 27 starter så langt som et kanontall. Det er fordelt på tolv mål og ti målgivende. Det gjør ham stolt.

– Hele karrieren har jeg hatt et mål om å komme meg opp på et tosifret antall scoringer. Så har skader ført til at jeg ikke har fått spilt så mye som i år. Jeg er også spesielt fornøyd med et tosifret antall assister på toppen – selv om det kunne vært flere om du ser over hele sesongen, sier Tripic.

Hovedforklaringen er todelt. Den kanskje viktigste handler om en hel sesong, og en hel oppkjøring, uten skader. Det har samtidig ikke skjedd på grunn av tilfeldigheter.

– Starter jeg mot RBK har jeg 28 av 30 fra start i år. Det har aldri skjedd før. God fysisk form er nøkkelen. På veien har jeg fått bygget opp flyt og selvtillit. Så er det vanskelig å si hvilke tall jeg kunne endt på i tidligere sesonger uten skadene, men jeg har vært veldig på gang noen av årene, peker lyngdølen på.

Tripic fullroser Halvard Øen Grovas opplegg for å optimalisere kroppen hans. Samtidig er han pragmatisk nok til å erkjenne at noe av grunnen til at han har fått nok hvile i år er mangel på spill i Europa, og tidlig cup-exit. De tøffe valgene har i større grad blitt unngått i år.

Ideen om å kunne spille to fulle 90-minuttere på en uke har han lagt dypt nede i skuffen.

– Jeg har en spillestil hvor kroppen får mye juling, og jeg blir 31 år. Tallene på antall høyhastighetsløp er fortsatt veldig høye. Det går ikke to ganger i uken mer. Tidligere har jeg pushet meg selv for hardt. Ut over beinbruddet har det stort sett handlet om belastningsskader.

Om Viking kommer seg ut i Europa i 2024 ser Zlatko Tripic for seg at trenerne må foreta noen klare prioriteringer for å gi ham nok pusterom. Valget bør stå mellom å spille annenhver kamp i slike perioder, eller kanskje å bidra kun i en omgang i hver kamp.

Selv om Tripic har holdt seg frisk og på banen er det selvsagt ikke den eneste forklaringen til en karrieredefinerende sesong.

Selv om han spiller nøyaktig i samme posisjon som i 2018 er rollen hans fullstendig endret.

I løpet av fem år har Tripic gått fra å være ankomstkonge og driblefant til en pasningsmaskin av rang. Nå er han i langt større grad blitt en bred playmaker. Da kreves det at han er såpass instrumental som han er for å få ting til å skje.

– Nøkkelpasninger per kamp mener jeg er en veldig viktig statistikk. Den blir ofte litt bortglemt i dagens fotball og kommer ikke tydelig nok fram. Det er kanskje her jeg har endret meg mest, og tatt størst steg de siste årene. Mål og målgivende har jeg alltid hatt noen av. Jeg pleide ikke å være like ofte tredje sist på ballen, sier Tripic.

Nøkkelpasninger per kamp mener jeg er en veldig viktig statistikk. Den blir ofte litt bortglemt i dagens fotball og kommer ikke tydelig nok frem. — Zlatko Tripic

Han har snakket seg varm nå. For ham handler transformasjonen av måten han spiller på også om muligheten til å forlenge karrieren. Flere ganger de siste årene har han pekt på at han ikke kan leve videre på fart og driblinger. Tiden innhenter alle. Også Zlatko. Beina vil bli tregere framover. Hans eget råtips er at endestasjonen på banen blir i rollen som en kreativ indreløper.

Tripic supplerer også med en statistikk Sofascore ikke byr på.

– Morten Jensen mente at jeg toppet Eliteserien i hockeyassister. Jeg er veldig glad i å sette opp backer og indreløpere for assister.

Konklusjonen, om man ser litt til på tallene, er at Tripic er skaperen. Han som våger. Kanskje mest av alle.

Så kan du ikke lage omelett uten å knuse egg. At han mister ballen nest oftest av alle i serien sier egentlig sitt.

– Vi som er helt fremme på siste tredel skal ta tøffe avgjørelser. Ofte for å bryte ned et dypt og kompakt forsvar. Da vil man ikke treffe på alt. Det handler om å gjøre det oftest mulig.

– Nesten urimelig

Når Viking skal avslutte sesongen søndag foran et utsolgt SR-Bank Arena, er medaljer i spill. At Rosenborg er motstander gjør det bare kjekkere. Tripic behøver ikke så mye mer for at tenningsnivået skal være skyhøyt. Han erkjenner kjapt at det er lettere å gire seg maks opp til dette enn AaFK borte.

– Om du hadde fått servert en 4. plass før sesongen – ville du tatt den og kalt det solid etter 2022?

– Jeg hadde sagt at det er bra, men solid er et sterkt ord. Du skal nesten opp på medalje for å bruke det slik klubben er rigget nå. Samtidig hadde jeg nesten sagt solid likevel om sesongen hadde blitt avsluttet i dag. Vi har slått rekorder og gjort veldig mye bra. Se hvor mange A-landslagsspillere vi har nå. I 2018 var det ingen. Vi har kommet sinnssykt langt på fem år. Det er viktig å ha i mente her. Ikke bare tabell, sier Viking-kapteinen.

Tripic peker også på hvor mange ganger Viking omtrent har fylt opp stadion og ikke minst entusiasmen og energien de har skap i byen.

– Det har blitt tatt store steg. Så har vi også fått smake litt på gulljaget i år og det tror jeg er en god erfaring. Allerede etter fire strake seirer kom de første spørsmålene, men jeg synes ikke vi spillere ble så påvirket. Vi vant seks til etter det. Vi slo også Glimt i en kamp med enorm betydning. Det har blitt skapt noen gode erfaringer her.

Viking-kapteinen peker samtidig på det faktum at de mørkeblå potensielt kan ende på 61 poeng – og utenfor medaljene. Det har aldri skjedd før i norsk fotball og ligger langt over snittet bronsen normalt deles ut på.

– Det er nesten urimelig! Så viser det at de andre der oppe også har hatt en kjempesesong. Det er bare å gratulere. Egentlig fortjener både vi, Brann og TIL medaljer. Nå får vi bare gjøre vår jobb og slå RBK.

Han fryder seg for øvrig over en avsluttende serierunde som er et drama uten like – om en ser bort fra den nederste og øverste plassen.

– Stort sett alle har noe å spille for i siste runde. Du kan sikkert si at RBK er ferdige, men de har en trener som gjerne vil ha jobben permanent. Så er dette RBK mot Viking. Full arena. Du trenger ikke større motivasjon.

