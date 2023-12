Eliteserieprofil radbrekker drastisk «fryseboks»-forslag i fotballen: – Frykter en stor suppe

– Må vi dit at vi må innføre enda en greie? Og hva er da gult kort? Hva er fryseboks? Og hva er rødt kort? Da begynner vi å snakke om sånne nyanseforskjeller og tolkninger. Jeg frykter en stor suppe på hvor lista blir lagt fra kamp til kamp, og fra dommer til dommer, sier en oppgitt Løkberg til NTB.

Tirsdag foreslo Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) å teste ut bruken av tidsbegrensede utvisninger for dommerprotester. Det skal skje i kamper på høyt nivå.

Viking-spiller Løkberg er alt annet imponert over forslaget, og han frykter at det ikke vil bli konsekvent hånheving de midlertidige utvisningene.

– Vi klager nok fra før på at dommerne sliter med å holde en list som er lett å forholde seg til, for både spillere, trenere og publikum, fra kamp til kamp. Den ene uken ender det ene med en utvisning, mens den samme forseelsen passerer uken etter, sier Løkberg og fortsetter:

– Det blir ikke noe mindre fokus på det der om de skal innføre en slik regel. Det blir ikke akkurat svart/hvit. Det blir veldig opp til dommeren og hans følelse der og da.

Dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund (NFF) uttalte tidligere i uken at de venter spent på utprøvingen av forslaget. Grepene har båret frukter på grasrotnivå, og IFAB ønsker dermed å prøve det ut også på høyt nivå.

– Det kan bli innført i Norge også, og vi følger spent med. Vi har sagt hele tiden at vi er lojale til spillereglene fra Fifa og IFAB, og vi er lojale til retningslinjene fra Uefa, sa Hauge til NTB.

– Maktesløs

– Jeg synes at de gjør det vanskeligere for seg selv. Vi må passe på at vi ikke skal gjøre fotballen perfekt. Ja, vi vil ha bort sutringen og klagingen på dommeren og det som er mest unfair, men er det ikke en del av sportens natur at du kan være litt kynisk og rive ned mann som er på vei på en kjempekontring for laget sitt? spør Løkberg retorisk.

Fryseboksen er også tenkt brukt i forbindelse med «spesifikke taktiske regelbrudd». Det vil blant annet si å umotivert rive ned en motstander på en lovende kontring.

Viking-spilleren mener at lovkomiteen er på ville veier.

– De bare øker fokuset på dømmingen, det er jo nesten det eneste vi diskuterer etter kamper, virker det som.

– Hvilke reaksjoner vil dette skape hos spillerne?

– Vi er jo bare nødt til å forholde oss til reglene som gjelder til enhver tid. Jeg vet ikke om det finnes noen spillere som er involvert i dette, det har ikke jeg hørt om hvert fall.

– Som spiller er du ganske maktesløs. Du må bare forholde deg til reglene, ellers blir du bare sittende i den fryseboksen.

– Enda mer amerikansk

Tidligere eliteseriespiller Simen Stamsø-Møller hadde ikke lest seg opp på temaet når NTB tar kontakt. Likevel er han klar på hva han mener.

– Det er spennende, men jeg synes det høres sprøtt ut sånn i utgangspunktet. Det er jo en bekreftelse på at dommerne føler at det ikke er noen annen måte å få bukt med det problemet. Det er jo litt interessant, sier eksperten.

Stamsø-Møller sammenligner endringene med ishockey, der overtallsspill, så kalt powerplay, er en viktig del av spillet.

– Nå har de prøvd alt, men ingenting fungerer, og da skal de endre sporten i veldig stor grad. Det blir som hockey, og da kan man virkelig snakke om at det endrer fotballen totalt. I hockey har man jo powerplay, som er en viktig del av idretten. Du har for eksempel spillere som er ekstra gode i de fasene av spillet, sier den tidligere Tromsø-spilleren.

Han er i likhet med dommersjef Hauge spent på hva som skjer videre.

– Jeg er like spent og kanskje enda mer spent enn Hauge på hvordan det vil utspille seg på banen. En ting er hvilken effekt det vil ha på spillernes oppførsel, men en annen ting er jo at det kommer til å skje at man får en powerplay-situasjon. Da blir det enda mer amerikansk, sier eksperten og legger til.

– Jeg klarer ikke helt å se for meg at det skal bli integrert som en del av regelverket.

Bedre med gult kort?

I engelsk toppfotball kom det før sesongen strengere regler for oppførsel rundt dommeren. De nye reglene tilsier blant annet at minst én spiller skal bli tildelt kort om spillerne flokker seg rundt dommeren.

– Hvorfor kan vi ikke bare gå den veien? Det svir ganske mye å få et gult kort tidlig i en kamp sier Løkberg.

Stamsø-Møller forstår at dommerne føler seg presset, men mener det nye forslaget høres vel voldsomt ut.

– De har testet ut akkurat det og det helt åpenbart ikke har fungert for dem siden de må gå enda strengere til verks. Det er et tegn på at dommerne føler seg både truet og plaget veldig. Jeg ser for så vidt den, men det føles veldig voldsomt ut å gjøre på den måten. Det er en total endring av fotballen.









