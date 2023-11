Pereira: – Vil ikke fyre opp

Situasjonen foran siste serierunde er enkel. Viking må vinne mot erkerival RBK for å ha sjansen til å kapre en medalje. Samtidig må Tromsø avgi poeng mot Vålerenga.

Men hvor motiverte er egentlig et RBK som ikke kan avansere fra en svært skuffende plassering midt på treet?

– Vi går for å vinne! At det betyr at vi vil ødelegge for Viking er ikke noe jeg tenker på. Nå har vi hatt noen tunge kamper og er lystne på å vise oss fra en annen side, sier 24-åringen til RA.

– Hvor vanskelig er det egentlig å hente ut de siste prosentene når man egentlig ikke har så mye å spille for?

– Det er nok det vi har slitt litt med. Det har manglet energi. Det skal jo være kjekt å spille fotball. Jeg tror nok det kan ha spilt litt inn på prestasjonene. Så hører jeg at det meldes om fullsatt på SR-Bank Arena. Det spiller inn også.

– Reflektert

– Står det ikke litt skrevet i stjernene at du kan være mannen som ødelegger mulighetene for bronse og rister fra Viking en plass i Europa neste år?

– Jeg ser hvor du vil hen, men skygger vekk fra å snakke for mye om slike ting. Jeg vil ikke fyre opp. Den biten har jeg vokst fra meg. Viking betyr også mye for meg, sier Pereira.

Det til tross for at ryktet løper foran ham.

– Jeg har fått mange kallenavn de siste årene, men det viktigste er hva jeg kaller meg selv.

Stavanger-gutten har stadig oftere blitt nevnt i forbindelse med en retur til Viking i det siste – selv om deler av den harde kjernen av fansen neppe ville likt det så godt.

RA vet at de mørkeblå har luktet litt rundt tilgjengeligheten. Det som også er sikkert er at Viking har en åpning i posisjonen til Pereira neste sesong ettersom Shayne Pattynama forsvinner. Selv er Pereira overhodet ikke interessert i å bidra til slike spekulasjoner.

– Jeg har kontrakt med RBK i to år til, sier han – før RA i det hele tatt får spurt om noe som helst.

– Du har allerede hatt en tur til utlandet i PAOK. Er ikke en ny tur ut etter hvert mer naturlig å drømme om for en spiller på 24 år?

– Jeg har selvsagt drømmer. Da jeg dro fra Viking til PAOK var jeg ikke klar for det. Nå er jeg ikke god nok til å komme meg ut igjen. Først må jeg prestere hos Rosenborg.

– Har oppholdet i Trondheim vært en nedtur i forhold til forventningene?

– Ikke nedtur, men jeg hadde trodd at det skulle gå bedre. Så har jeg kanskje ikke lagt så mye i potten som jeg burde.

– Du er ganske selvkritisk nå?

– Ikke selvkritisk, men reflektert, sier Pereira.

Sønnen til Viking-legende og Sandnes Ulf-trener Thomas Pereira debuterte for Vikings A-lag så tidlig som i 2017. Han fikk ser på nært hold hvordan det er å være i en norsk storklubb i motgang.

I RBK er kravene enda større etter årene med suksess. Det får spillerne merke nå.

– Det er mye å forholde seg til, men det er jo disse tingene som gjør det kjekt å spille for store klubber også.

– Hva slags type oppgjør ser du for deg søndag?

– Viking er nok veldig giret. De vil nok kjøre på og jeg er blant dem som skal få jobbe på. Jeg har fortalt gutta her hvor tøft det kan være på SR-Bank Arena. Viking er et godt lag.

Jensen tror VIF leverer

En som definitivt ønsker seg et RBK som ikke får ut sitt maksnivå heller er nok Morten Jensen. Viking-treneren tror det blir en åpen kamp.

– Det kler neppe RBK å legge seg bakpå.

Samtidig er han spent på å se hvordan baneforholdene blir. Da Viking trente torsdag spilte det iskalde været inn – til tross for at varmekablene selvsagt er på i Jåttåvågen.

– Det er steinhardt utpå der. I dag fikk vi ikke gjennomført det vi skulle, innrømmer treneren.

Han peker på at det ikke er mulig å vanne banen når det blir så kaldt. Det gir en tørrere bane og en annen sprett på ballen. Forskjellen blir selvsagt ikke så store som det ville vært på en gressbane på denne årstiden, men det kan spille inn.

Det kan også forholdene i de andre kampene gjøre. Skulle det for eksempel komme en utsettelse i siste runde er reglene klare.

– I siste runde skal alle kamper spilles samtidig. Det er også derfor klubbene må være på plass dagen før for å unngå alle potensielle problemer. Det blir svært interessant å se hva som skjer om en av kampene skulle bli utsatt. Om det for eksempel dreier seg om Odd-AaFK kan man kanskje leve med at den spilles på et annet tidspunkt, men det blir helt feil om noen av oppgjørene med konsekvens i seg gjør det, mener Vikings trener.

Morten Jensen og Viking kommer til å være løpende oppdaterte på resultatene underveis når de tar i mot RBK søndag. Slik må det nesten være med tabellsituasjonen i mente. (Carina Johansen/NTB)

Og den typen kamper er det mange av søndag. Både i bunnstriden og i kampen om medaljer. Dramaturgien kunne knapt vært bedre og Viking står i det med begge bein. Jensen er klar på at de uansett må vinne selv. resultatet fra Stavanger spiller lite inn for de andre som jakter medalje uansett.

– Både TIL og VIF må vinne slik tabellen er. Uavgjort holder ikke i noen tilfeller for TIL om vi gjør jobben slik tabell og målforskjell er. For VIF kan det holde, men da må Stabæk og Sandefjord tape. Ettersom FKH møter Stabæk møtes vil en seier mot TIL uansett gi VIF kvalik.

Og slik både tror han og håper at det ender.

– Jeg har tro på at det gjør jobben. VIF er ikke lette å bryte ned. Det har vi sett selv. De har ikke fått betalt i forhold til prestasjon i år. Så håper jeg de holder seg i et større bildet. Det er viktig å beholde storklubbene i Eliteserien.

Morten Jensen kan velge i full tropp minus de opererte og langtidsskadde spillerne. Unntaket er Sondre Bjørshol som er usikker også denne gangen.

