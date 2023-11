Mot utsolgt – Viking åpner ny butikk

Stavanger — Til tross for kollisjon med VM i håndball og verdenscup på skøyter – og en værmeldingen som spår minusgrader – blir det folksomt i Jåttåvågen søndag ettermiddag.

På menyen er Viking mot RBK. Med seier i avslutningen vil de mørkeblå sikre bronsemedaljene med seier om VIF tar poeng fra TIL i Oslo.

– Vi har passert 14.000 solgte billetter nå. Det er noen få igjen bare. Det som ikke blir utsolgt er bortefeltet. Der har vi solgt 200 billetter, sier salgssjef Børge Moi Nilsen i Viking til RA – og fortsetter:

– Her blir det spenning! Om folk vil oppleve kampen bør de begynne å kjenne på billettangsten nå.

Drahjelp av gullkamp

Det er samtidig liten tvil om at Viking har fått drahjelp i salget til akkurat denne kampen av omstendighetene.

Klubben la ut billettene for salg i slutten av desember da de ledet serien. Dette kunne være øyeblikket hvor gullet ble sikret. Salget gikk så fort at det senere ble stanset. 4000 billetter røk ut på under et døgn.

Ettersom klubben ønsket å gi muligheter til de som ønsket et Viking+-abonnement i høst stanset de salget på rundt 11.000 billetter solgt.

Her blir det spenning! Om folk vil oppleve kampen bør de begynne å kjenne på billettangsten nå. — Børge Moi Nilsen

Selv om det ikke blir gullkamp blir det utvilsomt spennende nok i forhold til medaljer og en eventuell direkteplass i Europa neste år.

Sølvet er også en teoretisk mulighet, men Brann ligger tre poeng foran Viking på 61 poeng. Skal de skje må TIL avgi poeng, Viking vinne sin kamp – og Brann tape. Samtidig må Viking ta inn en forskjell på seks plussmål.

Realismen i det er liten. Det kreves nærmest en «Peter Ijeh-kveld». Men om Viking vinner 3-0, samtidig som Brann ryker med samme sifre for Strømsgodset i Drammen vil Viking snike seg forbi på innbyrdes oppgjør.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Sesongen satt i perspektiv

Åpner fysisk butikk

Siste serierunde markerer for øvrig også at det igjen åpnes en fysisk supporterbutikk i stadionkroppen på SR-Bank Arena. Etter at Vikingbutikken først ble flyttet fra Løkkeveien til stadion, og senere lagt ned for en del år tilbake, har nett og enkelte sportsbutikker vært løsningen for dem som har ønsket seg drakt og andre supportereffekter.

Med interessen som har vært for Viking de siste par årene, og en situasjon hvor markedet var støvsugd for drakter i sommer, var det kanskje ikke helt unaturlig at man prøver igjen.

Dermed har nok en butikk å gjøre julehandel i kommet i spill.

LES OGSÅ: Dette er Vikings Adegbenro-plan