Bell: - Slik sett har det vært en skuffelse

Stavanger — – Selvsagt drømte jeg om gullet da jeg reiste tilbake til Stavanger. Slik sett har det vært en skuffelse. Noen av resultatene har ikke blitt slik vi håpet i høst. I stedet har vi vært nødt til å bruke kreftene på å snu en svak trend, sier krølltoppen til RA.

Gleden var stor, mer eller mindre over hele linjen, etter at overgangsvinduet stengte i høst. Viking hadde beholdt stjernene. I tillegg hadde Erik Nevland og co. klart å forsterke med Joe Bell og Samuel Adegbenro. Drømmen og håpet var at de to gamle heltene skulle hale klubben de siste skrittene over målstreken.

Signalene fra start var at Adegbenro skulle være jokeren. Situasjonsspilleren som kunne endre bilder. Bell var kommet for å spille.

Fasit er at Bell har spilt 516 av 810 minutter. Kun én gang har han spilt en hel kamp. Sju ganger har han startet.

To kamper før sesongen er over kan Viking i beste fall ta bronse. Da bør de helst slå Aalesund søndag, men også RBK hjemme i siste runde. Samtidig er man også avhengig av at TIL og Brann halter. Veldig få hadde sett dette for seg med åtte serierunder igjen.

Kaldt vann i gryten

For da Bell kom tilbake til Stavanger kokte det over i alle kanaler. Det gjør det definitivt ikke nå om dagen.

– Det er en enorm forskjell på trøkket rundt Viking. Antall mediehus som dukker opp på trening for eksempel. Vi har fått jobbe i fred og ro den siste tiden. Det er langt mer oppstandelse i Bergen og i Tromsø. Det er også til å forstå. Det handler om dramaturgien, og måten de lagene har kommet seg i denne posisjonen, sier trener Morten Jensen.

– Burde folk vært litt mer giret på muligheten for en tredjeplass på tabellen her i byen?

– Det må du nesten spør opinionen om, men vi kan jo faktisk sette poengrekord.

– Litt mer perspektiv er på sin plass?

– Perspektiv er viktig. Vi har hatt veldig mange gode opplevelse og gøy denne sesongen. Torsdag holdt jeg bedriftsforedrag for 100 mann. Folk synes det er kjekt å snakke om Viking ennå. Siste serierunde mot RBK blir også utsolgt, sier Jensen.

Joe Bell merker selvsagt også at det koker litt mindre enn da han kom tilbake i august.

– Du har tilbrakt noen år i Stavanger etter hvert, og kan se dette med outsiderens blikk; Er vi for høyt oppe og for lavt nede her i byen?

– Det synes jeg blir en for heftig generalisering å dra. Sport fungerer bare på denne måten. Støtten vi har fått i år har vært fantastisk uansett. Den har også hatt en enorm effekt på spillerne. Vi representerer fansen og vil jo ingenting annet enn å få til det samme som de ønsker. Der ligger også den største skuffelsen. At vi ikke klarte å få drømmen til å leve helt inn, sier den psykologiutdannede midtbanemannen.

Han lover at Viking skal jobbe knallhardt for å vinne de to siste kampene – og for å slå hardt tilbake neste år.

Hvilken rolle han selv vil få da gjenstår å se. Det avhenger nok mye av om Markus Solbakken selges, eller om han blir. For den posisjonen Bell har blitt benyttet i denne sesongen er soleklart ikke hans beste. Krølltoppen er den første til å erkjenne at han er aller best når han får spille sekser alene. Samtidig har han knapt gjort det siden han forlot Viking etter 2021-sesongen.

At han ikke ville få det denne høsten viste han uansett om. Dialogen med trenerteamet var god og Bell benekter at de lokket med det i noe innsalg.

– Overhodet ikke. Jeg kjente til forutsetningene og er som alle andre en brikke i et lag. Markus Solbakken er en fantastisk fotballspiller. Da er min oppgave selvsagt å se hva jeg kan bidra med litt høyere i banen. Så har jeg vært litt inn og ut av laget. Da handler det om å se hva du kan bidra med fra benken, i garderoben og på treningsfeltet. Laget er det viktigste i fotball. Vi er alle brikker i noe større, sier Bell.

– Hva er de største forskjellene på måten Viking spiller nå kontra laget du forlot i 2021?

– Strukturen. Alt er mye mer strukturert nå enn den gangen. I 2021 hadde vi et veldig godt lag og en distinkt måte å spille på. Samtidig hadde vi kun den ene planen og måten. Nå er det utvidet. Det ligger langt flere avtaler og automatisering i bunn – selv om resultatene i det siste kanskje ikke skulle tilsi det.

Formasjonsmessig er også endringen åpenbar i form av at Viking ikke angriper i noen klassisk 4-3-3. Nå skal det overbefolkes, for å skape overtall i etablert angrep, i langt større grad. Det har krevd justeringer fra Bell.

– Så hadde det sikkert kommet lettere om vi hadde fortsatt med å vinne hele tiden.

Ikke ideelle forberedelser

Seier kreves nok uansett mot nedrykksklare AaFK søndag om drømmen om bronse og poengrekord skal leve videre. Men hvordan spiller tangotrøyenes nye OBOS-status inn?

– Det er litt merkverdig med lag i den settingen. Noen ganger støter du på noen som slipper skuldrene ned og begynner å spille god fotball. Andre kjenner på at de ikke har noe å spille for og detter sammen. Jeg tror ikke det vil spille så mye inn at de er nede nå. For oss er dette en ekstremt viktig kamp. Nå må vi dra med momentet vi skapte med seieren mot Sarpsborg. To avsluttende seirer hadde vært perfekt. Vi kan ikke gjøre så mye mer, sier Bell.

Viking har slitt med både skader, hanglende kropper, sykdom, folk ute på landslagsoppdrag og rottevær denne uken. Trener Morten Jensen erkjenner at miksen ikke er ideell. Samtidig er landslagsspillerne nå tilbake og noen av spillerne i bedring.

– Slik det ser ut nå er to blad Sondre med i kamptroppen. Både Auklend og Langås kan nok bidra. Så er det spørsmål rundt Sondre Bjørshol, sier Jensen.

Fra før er både David Brekalo, Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino ute etter operasjoner.

