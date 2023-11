Nå skal Viking forsterke

Vikings kvinnelag rykket opp til 1. divisjon i høst etter en årelang kamp om opprykk til kvinnenes toppfotball. Mens herrene regner alt fra 2. divisjon og opp som toppfotball er det kun 1. divisjon og Toppserien som hører til samme type interesseforening hos kvinnene.

Tar man med Viking 2s opprykk til 2. divisjon blir det derfor tre lag i toppfotballen fordelt på begge kjønn.

Det gjør at Viking nå skal forsterke markedsavdelingen.

– Vi skal ha inn en sulten selger. Det er mye spennende som skjer i klubben, og kvinnelaget trenger mer oppmerksomhet, sier salgssjef Børge Moi Nilsen til RA.

Vikings salgssjef Børge Moi Nilsen ser fram til å få en ny selger på plass på SR-Bank Arena. (Kristoffer Knutsen)

Kvinnelaget har vært et viktig satsingsområde for Viking i flere år. Med denne sesongens suksess mener han det er på sin plass at klubben følger opp kommersielt.

– De rykker opp én divisjon, og da må vi følge etter. Vi går sammen, sier Moi Nilsen.

Han er tydelig på at de ønsker mer inntekter på kvinnelaget til den kommende sesongen.

Flere store aktører stiller allerede krav om kvinnesatsing som en del av pakken dersom de skal inn som sponsor. Salgssjefen forteller at det uansett kun vil være ett samarbeidsnettverk i Viking.

– Vi er ett nettverk, enten det er herrer eller kvinner, sier han.

– Er det en dame som skal ansettes nå?

– Her er det den beste kandidaten som skal ha jobben. Uansett kjønn, sier Moi Nilsen.

Selv kom Moi Nilsen inn i Viking som ung selger. Sportsbransjen har gitt ham mersmak, noe en ting i Viking tyder på.

– Da jeg startet her var jeg yngst, og nå er jeg den eldste blant de fast ansatte, sier han.

