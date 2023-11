Tar grep på tampen

Stavanger — Etter at landslagspausen nå er over gjenstår to kamper igjen av 2023. Aalesund (b) og RBK (h) står igjen på programmet for Viking. Begge kampene må sannsynligvis vinnes for å klare å nå det målet. Samtidig er laget også avhengige av at Brann eller TIL snubler. Det skiller henholdsvis tre og to poeng opp.

Allerede under onsdagens økt kunne en se et av grepene som tas. Treningen var merkbart kortere enn normalt.

– Det stemmer. Vi kommer til å kjøre kortere og mer intensive økter de siste ukene, sier Jensen til RA.

Mange hangler

Etter en lang sesong er neppe formen i seg selv et problem. Nå handler det nemlig om overskudd. Og ikke minst om å holde folk friske og skadefrie.

– Det er veldig mange som kjenner på sykdom, smårusk eller skader. Slik er det som regel på slutten av en sesong.

Selv om kampen mot AaFK bare er en halv uke unna manglet ganske mange spillere i Jåttåvågen onsdag. Joe Bell, Patrick Yazbek og Shayne Pattynama har alle vært på landslagsoppdrag.

– Samtidig betyr ikke det så mye for selve treningshverdagen, ettersom vi har fått tilbake spillerne som har vært ute på lån nå, sier Jensen.

Det er også noe skader. Sondre Langås trente en halv økt onsdag. Han har slitt med muskulære problemer og sto over siste kamp før landslagsoppholdet. Sondre Auklend har også vært ute med problemer med en skrue i foten som igjen har gitt smerter. Også han trente en halv økt onsdag.

Jensen har et godt håp om at begge skal kunne bidra mot Aalesund søndag.

En tredje Sondre hangler også. Sondre Bjørshol tilbrakte onsdagens økt i gymmen med en vond legg.

– Vi får se om jeg blir klar, sier Bjørshol til RA.

Forventer sultent AaFK

Det som er sikkert er at Viking uansett bør kunne stable på beina et lag som skal være mer enn godt nok til å slå nedrykksklare Aalesund. All teori er ute etter at de tapte for Glimt sist, men det tror ikke Jensen nødvendigvis vil spille så mye inn. Det er noe med lave skuldre.

– Det er et lag som kan stelle i stand problemer uansett. De slo nylig sterke lag som Sarpsborg og TIL.

Det treneren tror nedrykket kan påvirke er hvilket lag tangotrøyene stiller.

– Jeg vil tro de tenker framtidsrettet og stiller et sultent lag med tanke på det som skal skje neste år. Så er det nok mange som vil vise seg fram for treneren.

