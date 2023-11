Brekalo snakker ut om veien videre

Stavanger — Ikke siden 2000 har Slovenia vært med i et mesterskap. Gleden var enorm da et sent vinnermål fra Benjamin Verbic sørget for EM-plassen. Brekalo lekte med tanken for å reise ned for å være med i bakgrunnen, men fulgte i stedet den avgjørende kampen hjemme fra sofaen i Stavanger.

Det å følge rehabiliteringsplanen, for å bli frisk og spilleklar på fire til seks uker, var viktigere.

– At vi er klare for EM gjør selvsagt at jeg er enormt motivert for fortsettelsen. Dette er stort! Jeg er så glad for at gutta klarte det uten meg. Det er lenge siden 2000. Det er litt som med Slovenia som med Norge. Det er en stor ære å ha bidratt til dette med de fem kampene jeg spilte i kvalifiseringen, sier Brekalo til RA etter en tur i gymmen i Jåttåvågen onsdag.

Sendt til verdensledende kirurg

Det er kort tid siden han måtte under kniven for å få kontroll på sine lyskeproblemer. Han legger ikke skjul på at en plass i EM-troppen er en enorm gulrot i forhold til å komme tilbake så fort som mulig og enda bedre enn før.

I fjor droppet han nærmest vinterpausen for å trene som bare pokker. Landslagsplass og et storsalg ut lå i bakhodet. Det siste ligger fortsatt der, men EM-plass henger nå kanskje enda høyere.

– Jeg har stor tro på at jeg kan bli enda bedre. Det er alltid ting som kan utvikles. Det som nå har skjedd er bare nok en stor motivasjon for å fortsette jakten på den beste versjonen av meg selv.

Brekalo erkjenner samtidig det åpenbare når det kommer til vintersalget hele Stavanger nærmest tar på forskudd:

– Jeg er enig i at det er noe alle nå forventer, men vet jo ikke om det vil skje. Jeg aner ikke hvordan denne skaden vil spille inn på et eventuelt salg. Samtidig tror jeg ikke at det vil gjøre det. Det er ikke slik at jeg har dratt korsbåndet her. Dette har en rekonvalesensperiode på fire til seks uker.

Jeg aner ikke hvordan denne skaden vil spille inn på et eventuelt salg. Samtidig tror jeg ikke at det vil gjøre det. Det er ikke slik at jeg har dratt korsbåndet her. Dette har en rekonvalesensperiode på fire til seks uker. — David Brekalo

Skulle noen kjøpe ham i januar er det som regel med forventning om å bidra direkte. Ligaene i Europa er da midtveis i sesongene. Det vet også Brekalo.

– Jeg skal kunne være klar for å spille kamper igjen fra det tidspunktet.

Det som er sikkert er at alle parametere tyder på at operasjonen er vellykket. Brekalo forteller at han allerede kjenner stor forbedring i smertebildet når han beveger seg – selv om det gjør litt ekstra vondt i det aktuelle området nå som han er i ferd med å kutte ut smertestillende etter selve operasjonen.

Viking har også lagt alt til rette både for spillerens vel, og for å beskytte verdien hans med tanke på et salg.

– Jeg ble sendt til en kirurg i London som har utført over 6000 tilsvarende operasjoner. Hun anses som den ledende i verden på feltet. At Viking bestemte seg for å benytte henne her er jeg glad for. De innså åpenbart at det kunne være veldig smart for begge parter, sier Brekalo.

LES OGSÅ: Viking-spiller overrasket med julelåt

Ikke redd for å bli videre i Viking

Dersom det heller ikke i dette vinduet skulle bli noe salg ut lever 24-åringen faktisk godt med det også.

Nok en gang.

Selv om han åpenbart føler seg klar for større oppgaver er dette fotball. Det er ikke så enkelt å styre alle mekanismene.

– Jeg vil være helt komfortabel om det blir Viking på meg også etter januar. Nå har jeg spilt fast for Slovenia en periode som Viking-spiller. Det er fullt mulig å komme med herfra også.

Om kampen mot Strømsgodset på Marienlyst blir stående som Brekalos aller siste i Viking gjenstår å se. Muligheten for det er sannsynligvis større enn at den ikke blir det.

– Jeg tenker ikke på det. Det kan godt være at det var den siste kampen i mørkeblått. Da vil det åpenbart ikke stå som noe godt minne. Samtidig har jeg så mange gode minner herfra. Det er de jeg eventuelt vil ta fram i etterkant.

Uansett hva som skjer gidder ikke Brekalo ta noe farvel før alle papirer er signert. Det «farvelet» har kommet nok ganger allerede. Han setter sin ære i å være profesjonell til fingerspissene.

– Klart jeg har vært skuffet noen ganger over at det store salget ut ikke har skjedd. Samtidig setter jeg min ære i å yte hundre prosent hvor jeg er. Skuffelser jeg måtte ha på den fronten skal aldri gå ut over noen andre, eller noen i garderoben.

At han ikke kan bidra for Viking i den pågående medaljekampen er likevel en nesten som lidelse for spilleren.

– Jeg mener det! Det er mye, mye verre å se kampene fra sidelinjen enn å spille. Du sitter bare der og vet at du kunne bidratt med noe. Samtidig har jeg troen på at de andre sal klare dette – akkurat slik det slovenske landslaget gjorde uten at jeg var med, avslutter Brekalo.

LES OGSÅ: Ulf-vrakede Falch vet hvor han vil spille