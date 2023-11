Viking-spiller overrasker med julelåt

Vikings midtbanetalent har gitt ut julelåten «Jul Igjen». Han bruker nemlig mye av fritiden sammen med lagkamerat Markus Solbakken, og sammen har de to Viking-spillerne laget låten som nå kanskje blir den store julesangen som blir strømmet ut i Stavanger, Rogaland og Norge.

– Vi satt i leiligheten hans og drev med eksperimentering. Det nærmet seg jul, så vi tenkte at skal vi ha noe lett å skrive om blir det en julesang. Det er alltid fint med en gladlåt, sier Auklend til RA.

Lagkamerat Solbakkens musikklidenskap er allerede mye omtalt, og da han signerte ny kontrakt med Viking ble det laget en signeringsvideo med blant andre Sigvart Dagsland, Kari Nessa Nordtun, Morten Abel og Rune Bjerga som gikk viralt.

For Auklend er det derimot en relativt ny hobby.

– Når begynte interessen for musikk?

– Hovedsakelig var det kun at vi trengte en vokalist. Jeg har aldri tenkt at synging skal være noe for meg, men synes det er gøy å være med på det. Det er tilfeldig at det er jeg som synger. Det er mer siden det bare er oss to, og han sa jeg skulle synge – så fikk vi se hva det ble til, sier Auklend.

Kallenavn fra barneskolen av

Artistnavnet SODDA var også fort gjort.

– Det er kallenavnet mitt. Jeg har blitt kalt Sodda siden barneskolen. Jeg tenkte å ikke skrive hele navnet. Bare kjøre på og få det ut, sier den fotballspillende artisten – og legger til:

– Vi har ikke tenkt så mye på noen ting. Alt har gått veldig fort. Alt med bilder og innspilling er nesten tatt på første forsøk. Vi har ikke brukt utrolig mye tid på det.

Sondre Auklend spiller for Viking og har nylig begynt med musikk. (Trond Reidar Teigen/NTB)

God avkobling for Viking-spillerne

Foreløpig er ikke musikken en hovedgeskjeft. Likevel er det godt for toppidrettsutøverne å ha en avkobling.

– For mange er det veldig viktig å tenke på noe annet. Hvis man ikke kan koble av med noe tenker man på fotball hele tiden, enten det går bra eller dårlig. Da går man rundt og er bekymret. Det er så mye følelser i fotball at det er viktig for meg med noe annet. Det er en perfekt måte å flytte konsentrasjon på, sier Auklend.

– Føler du deg inspirert av Markus Solbakken?

– Jeg synes det er kjekt å se hvor mange detaljer det er når man lager en sang. Jeg kommer nok aldri til å lage musikk. Jeg kan bidra med vokalen. Det er en litt nerdete hobby som Markus trives med.