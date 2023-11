Dette er årets lag i 3. divisjon

Viking 2 gikk opp og Madla reddet plassen med et nødskrik. Vidar hang lenge med i striden om opprykk. Ulf 2 klarte seg, Staal skuffet etter nedrykket, mens Brodd tok et skritt tilbake.

Men hvem er det som har utmerket seg mest? Hvilke spillere har hatt størst betydning for sine lag gjennom 26 kamper? Vi har selvsagt ikke sett alle kampene, men gjør – med litt hjelp fra noen av de involverte – et forsøk på å sette opp et årets lag i divisjonen (4-3-3) med spillerne fra RAs naturlige dekningsområde.

Vi har også tatt hensyn til antall kamper. Man må ha hatt en klar betydning for sitt lag over tid. Derfor er for eksempel Edvin Austbø (10 kamper for Viking 2) utelatt.

Magnus Rugland Ree (19), Viking 2

Keeper: U-landslagskeeperen ses på som en potensiell ny førstekeeper i Viking – og kanskje en norsk landslagskeeper i framtiden. Enorm rekkevidde og skolert av keeperguru Kurt Hegre. Rugland Ree er selvsagt altfor god for dette nivået, men mangelen på muligheter til utlån gjorde at han spilte relativt mye mer enn planlagt (14 kamper) for Viking-rekruttene i år. Bidro dermed sterkt til opprykket. Et emne av de sjeldne. Har hatt noen redninger av så høy klasse et en måtte sperre opp øynene i år – blant annet mot Brodd 2 i høst.

Henrik Stakkeland (19), Viking 2

Høyre back: Så lik pappa Rune utseendemessig at det er skremmende! Bogafjell-gutten har vært en åpenbaring på backen hos opprykkslaget Viking 2 i år. Høyoktan i spillestilen. Kommer som en foss opp og ned langs krittet og er god begge veier. 19 kamper og 2 seriemål i en sesong som har blitt et gjennombrudd for ham på A-lagsnivå. Er ferdig som junior nå. I en klubb som Viking er det da alltid knyttet spørsmål til hva som skjer videre. Får plassen på laget i svært skarp konkurranse med en annen høyreback med Eliteserie-pappa. Ulf 2s Noah Umbach Bertelsen (17) var nære.

Madla-kaptein Christoffer Talge i aksjon mot Vidar. (Espen Iversen)

Christoffer Talge (29), Madla

Stopper: Kapteinen til de kongeblå kan stort sett spille hvor det måtte være sentralt i banen – og han er stort sett strålende uansett. Denne sesongen har han mest blitt brukt som stopper. Det til tross for at 98 mål på 213 kamper i klubben kanskje burde talt for en posisjon høyere i banen. 22 seriekamper og tre seriemål i år. Et av de beste eksemplene på hvor viktig han er så man mot Viking 2 i vår. Da han måtte ut med skade raknet Madla nærmest helt. Til tross for at han ikke er så lett på tå mer hører fotballhodet til på et helt annet nivå. Tok enkelt ut spillere rundt A-stallen i Viking på ren smarthet.

Simen Aleksander Aanonsen (23), Vidar

Stopper: Vidar-kapteinen, med toppfotballfortid i Jerv, har vokst seg til en gigant på Lassa. Stopperkjempen er rolig og god med ballen – til tross for sin digre ramme. Velger konstruktive løsninger og er selvsagt fullstendig dominerende i dueller og luftrom. Egentlig altfor god for dette nivået. Minner faktisk litt om Brede Hangeland i stilen. Bør være moden for et par hakk opp nå. OBOS-ligaen vil ikke være et unaturlig nivå. Står med 58 seriekamper og 4 mål for Vidar totalt.

Erik Berland (19), Ulf 2

Venstre back: Ikke helt ulik Noah Bertelsen på Ulf 2s venstreback i stilen. Voldsomt driv. Pisker opp og ned langs venstresiden. Bogafjell-gutten, som kom til de lyseblå som 16-åring, skrev i sommer proffavtale, etter at Anders Hiim ble solgt til Sarpsborg 08. Ses på som en ny salgsvare i framtiden. Har allerede debutert i OBOS-ligaen og står med seks kamper her. 20 kamper for Ulf 2 i år.

LES OGSÅ: Sola klare for 3. divisjon

Daniel Braut (18), Ulf 2

Midtbane: Løpssterk, målfarlig og god i dueller. Har allerede størrelse og fysikk. Må bare lære seg å bruke den enda litt bedre på høyere nivå. Midtbanespilleren fra Ganddal fikk kontrakt med A-laget til Sandnes Ulf i fjor som 16-åring. Spilte 19 kamper for Ulf 2 i år og scoret 8 ganger fra midtbanen. Det sier egentlig det meste om hvilken type midtbanemann han er. Spilte også 14 ganger i OBOS-ligaen denne sesongen.

Ola Visted (18), Viking 2

Har kanskje vært den beste og jevneste spilleren hos Viking-rekruttene denne sesongen. Litt annerledes enn mange sammenlignbare i rollen som oftest kun er gode med ball. En løpsmaskin som dekker enormt med rom. 25 kamper og seks scoringer fra sin posisjon sentralt på midten i år. En spiller som har gitt Thomas Pereiras menn en annen dimensjon med sine kvaliteter. Gjør medspillerne gode.

Vidar-talentet Jakob Segadal Hansen er med på RA-versjonen av årets lag i 3. divisjon. (Kristoffer Knutsen)

Jakob Segadal Hansen (18), Vidar

Midtbane: Smart midtbanemann som har spilt fast hos Vidar i to sesonger allerede tross sin lave alder. Var med Viking på treningsleir i Portugal i vinter. Smart spiller med fint driv. Gjør få feil for alderen. Kanskje enda mer dominerende i 2022? Sønn av tidligere Viking-profil Frode Hansen. Definitivt moden for å prøve seg på høyere nivå enn 3. divisjon. Er ønsket av Ulf og står fortsatt på ønskelisten til Viking – selv om kamparenaen da nok blir 2-laget i 2. divisjon.

LES OGSÅ: Han tar over som trener for Viking 2

Mats Gramstad (27), Vidar

Angrep: Jarls daglige leder er en attraksjon å se på – enten han ligger litt ut mot siden eller om han trekker inn i midten. Kanskje den beste til å utfordre én mot én i 3. divisjon. Gramstad prøver alltid. Kommer han ikke forbi finner han ofte en fot han kan løpe inn i. Slik skaffer han dødballer og gule kort. Spillet hans i ankomstfasen er ikke helt ulikt Zlatko Tripic i stilen. Også Gramstad er en sikker straffeeksekutør. Spilte samtlige 26 seriekamper i år – til tross for at han ser ut som at han er døden nær etter å ha blitt tatt noen ganger. Banket inn 25 mål i serien. Jukser ofte litt.

Jesper Fiksdal har pøst inn mål for Viking 2 og får spissplassen foran Even Østensen. (Espen Iversen)

Jesper Fiksdal (19), Viking 2

Angrep: Kapteinen til Viking-rekruttene er en skikkelig moderne arbeidshest av en press-spiller. Er alltid i trynet på motstandernes stoppere, samtidig som han er en ganske så notorisk målscorer. Fikk belønningen i form av sin debut i Eliteserien mot Sarpsborg 08 nylig. Bli ikke helt overrasket om Thomas Pereira etter hvert skulle fiske etter Sandnes-karen Fiksdal – nå som han har tatt over Sandnes Ulf i OBOS-ligaen. 33 mål på 53 kamper for Viking-rekruttene de siste to sesongene. 20 av disse kom i år. Nesten dødt løp med Even Østensen i kamp om plass på vårt lag. Får nikket fordi han er på vei opp.

Jørgen Galta (18), Viking 2

Angrep: Opprinnelig fra Brodd og skrev i sommer på en proffkontrakt ut 2025 med Viking. 24 kamper og 10 scoringer i serien gjorde ham til en av de viktigste bidragsyterne til at Thomas Pereiras mannskap rykket opp i suveren stil. Venstrekanten er smart i bevegelsesmønsteret, utfordrer gjerne og har nese for mål. En spiller også A-lagstrenerne til Viking har forventninger til i framtiden.

Skyggelag:

Erlend Jacobsen (keeper, Brodd) – Noah Umbach Bertelsen (høyre back, Ulf 2), Jone Berg (stopper, Viking 2), David Eie (stopper, Staal), Kevin Nilsen Pereira (venstre back, Vidar) – Georg André Danielsen (Staal), Adam Dahl Assad (midtbane/stopper, Brodd), Sander Remme (midtbane, Vidar) – Simen Haughom (angriper, Vidar), Even Østensen (angriper, Staal), Felix Brevik Taraldset (angriper, Viking 2).

LES OGSÅ: Dette er de 20 største lokale tenåringstalentene