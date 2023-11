Hvem bør bli Årets Viking i 2023?

Siden 1972 har RA-leserne kåret Årets Viking. For å ha muligheten til å vinne det høyt verdsatte kruset må vedkommende ha vært på banen i en tredjedel av de obligatoriske kampene – og fortsatt være i klubben når avstemningen pågår.

Dette er de fem kandidatene vi har plukket ut i år:

1. Zlatko Tripic

Har elleve mål på 27 seriekamper så langt. Det er ny personlig rekord i Eliteserien for Viking-kapteinen. Det spesielle er at fram til denne saken ble publisert var samtlige scoringer levert i Rogaland. Ti på SR-Bank Arena og ett på bortebane mot FK Haugesund. Tripic har scoret på fem av fem straffespark i år. Legger du på åtte assister er han oppe i 19 målpoeng på 26 starter i serien.

Dette er kanskje hans aller beste sesong hjemme i Norge. Innpisker, kreatør og målscorer. Tripic har tatt ansvaret på mange felt i 2023. Flere har i løpet av året pekt på ham som en av ligaens viktigste spillere sammen med Amahl Pellegrino og Magnus Wolff Eikrem.

2. David Brekalo

Den slovenske giganten blir av de fleste nevnt som Eliteseriens beste midtstopper. Viking sa i sommer nei til bud på godt over 40 millioner kroner for 24-åringen. Laget ledet serien fram til han ble skadet mot Molde. Med Brekalo ute stanset poengfangsten helt opp i oktober. Det sier kanskje ikke alt, men det sier mye.

Rå i duellspillet, god med ballen og med fart i beina til å løpe opp overganger. David Brekalo, som også ble kåret til Årets Viking i 2022, kan utmerket vel bli den første siden Rune Jarstein i 2013 til å forsvare tittelen.

Ble nylig operert for lyskeproblemer og er ferdigspilt for sesongen. Blir nok solgt i januar og vil da ende sin siste sesong med 23 starter og 23 kamper i serien. Har igjen vist seg som en trussel på offensive dødballer. Tre scoringer i serien på disse kampene i år.

3. Markus Solbakken

Startet sesongen litt mer på det jevne, men kom raskt i gang med å vise fram en ny utgave av seg selv. Mer framoverrettet i spillet, og ikke like mye trilling av ball bakover og sidelengs som i sitt første år sentralt på Vikings midtbane.

I sommer tok det så fullstendig av. Solbakken blåste inn scoringer fra distanse og var den store regissøren på midtbanen. Så god var han at pappa Ståle ble nødt for å ta ham ut på A-landslaget. Fikk sin debut for Norge. Det gjorde han til tross for at avtalen egentlig var at pappa skulle si opp Norge-jobben om han ble så god. Gjenstand for flere bud fra Pisa i Italia. Da han forlenget avtalen med Viking ble årets mest omtalte signeringsvideo i skandinavisk fotball laget.

Har falt mer i prestasjonene i siste del av sesongen igjen, og ikke fungert helt i spann med Joe Bell. Ofte tredje sist på mål, men fortsatt noe å gå på når det kommer til assister. 25 kamper og 25 starter i år i serien med to runder igjen.

4. Sondre Bjørshol

Fire scoringer og tre assister fra høyre back lar seg høre. Spesielt med tanke på at han med to runder igjen kun hadde startet 15 ganger i år. Totalt vært på banen i 20 seriekamper og snitter litt over timen på banen når han er med. Det er kanskje ikke så rart ut fra hvor mye han har slitt med skader.

Operert foran denne sesongen og nesten ingen oppkjøring. Forutsetningene var ikke de beste, men Bjørshol har vist seg som en av Vikings viktigste spillere. Et enormt driv framover, og en voldsom kapasitet. En av få backer i Norge som faktisk klarer å være både back og ving på samme tid. Essensiell for det formasjonsmessige overtallet Viking prøver å skape.

5. Sander Svendsen

Åtte assister og fire scoringer er meget imponerende om en ser på spilletiden. Svendsen har spilt i samtlige 28 seriekamper, men kun 20 er fra start. Han har snittet 58 minutter per kamp.

Ble et slags symbol på Vikings nedtur i 2022, da han ble hentet inn som spiss og Veton Berisha-erstatter. Svendsen er ingen spiss i 4-3-3. Samtidig har han vist seg som en knasende god ving. Kjøpet Erik Nevland ble mest utskjelt for i fjor har vist seg som intet annet enn genialt i år.

Utrolig vanskelig å få tak i med sitt lave tyngdepunkt. God i kombinasjonsspillet og med en ekstrem evne til å endre på kampbilder etter å ha studert motstandere fra benk de gangene han er plassert der.

2022: David Brekalo

2021: Joe Bell

2020: Henrik Heggheim

2019: Zlatko Tripic

2018: Tommy Høiland

2017: Julian Ryerson

2016: André Danielsen

2015: Samuel Adegbenro

Årets spiller (2012–2014)

2014: Vidar Nisja

2013: Rune A. Jarstein

2012: Rune A. Jarstein

Årets Viking (2011–1990)

2011: Yann-Erik de Lanlay

2010: Håkon Skogseid

2009: Birkir Bjarnason

2008: Thomas Pereira

2007: Uwe Rösler

2006: Henry Hinna

2005: Egil Østenstad

2004: Frode Olsen

2003: Brede Hangeland

2002: Brede Hangeland

2001: Hannu Tihinen

2000: Hannu Tihinen

1999: Magnus Svensson

1998: Magnus Svensson

1997: Thomas Myhre

1996: Lars Gaute Bø

1995: Gunnar Aase

1994: Thomas Myhre

1993: Thomas Myhre

1992: Roger Nilsen

1991: Roger Nilsen

1990: Roger Nilsen

Årets spiller (1972–1989)

1989: Alf Kåre Tveit

1988: Alf Kåre Tveit

1987: Lars Gaute Bø

1986: Lars Gaute Bø

1985: Svein Fjælberg

1984: Erik Thorstvedt

1983: Svein Fjælberg

1982: Bjarne Berntsen

1981: Bjarne Berntsen

1980: Dennis Burnett

1979: Arne L. Økland

1978: Isak A. Refvik

1977: Isak A. Refvik

1976: Svein Kvia

1975: Gabriel Høyland

1974: Erik Johannessen

1973: Erik Johannessen

1972: Johannes Vold

Kåringen het Årets spiller da spillere fra Bryne/Haugesund kunne vinne fram til 1989 og da Sandnes Ulf nylig var i Tippeligaen.

