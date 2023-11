Vikingbørsen: Strålende ut i fra forutsetningene

5

Stavanger — Patrik Gunnarsson

Ikke i nærheten av å nå fram til den velplasserte skuddet som ga 1–0 til Sarpsborg. Et par upresise utspark som gikk rett i beina på motspillere. Har fått beskjed om å spille ut kort i boksen av trenerne, og hisset på seg publikum for dette. Kanskje de som ser på har et poeng her slik situasjonen er? Gjorde mindre av det etter pause. En OK redning med rundt kvarteret igjen.

5

Sondre Bjørshol

Fryktelig feilpasning tvers over til Sandberg etter 5 minutter da Viking skulle prøve å spille av høyt press. Altfor sent oppi sin mann Zekhnini på 1–0. Spilte seg opp utover i kampen etter den litt leie starten. Voldsomt driv opp og ned på sin side.

6

Viljar Vevatne

Strøken langpasning til Tripic på Vikings store sjanse etter 23 minutter. Hadde også et par andre pene langpasninger til den kanten. Mistet mannen sin etter 79 minutter, men klarte å presse nok til at avslutningen gikk over. Så faktisk meget god ut ifra forutsetningene. Dette var hans første start i serien denne sesongen.

5

Djibril Diop

Ofte den av stopperne som ble med offensivt for å skape overtall. Ville ha straffe for dytt i ryggen etter 59 minutter, men ble ikke hørt av dommer Hagenes. Grei kontroll i duellspillet og OK samarbeid med Vevatne.

5

Shayne Pattynama

Overspilt i situasjonen i forkant av 1–0. Hadde stort sett grei kontroll defensivt, men ikke like mye med offensivt som Bjørshol på motsatt back.

6

Yann-Erik de Lanlay

Fikk en stor sjanse på halvspretten etter 23 minutter, men fikk ikke skikkelig treff på ballen. Da ville det blitt mål. Strøkent innlegg til Adegbenro på 2–1. Helstøpt innsats.

4

Markus Solbakken

Et par balltap i farlige situasjoner tidlig. Er ikke i nærheten av den formen han var i midtveis i sesongen. Det ble nok en gang en kamp med for mange pasninger sidelengs. Pluss for en frekk piruett med ballen i andre omgang. Ut med skade.

3

Joe Bell

Skudd like utenfor krysset etter 18 minutter. Gult kort for å meie ned en motspiller i en overgang etter 43 minutter. Da burde han egentlig ha fått gult for holding like før. Faren for rødt kort bidro nok til at han ble tatt av ved pause.

6

Samuel Adegbenro

Ble aldri satt opp i situasjoner hvor han kunne utfordre én mot én i stor grad før pause. På rett sted til rett tid da han satte inn 1–1. Herlig heading og bra innløp på 2–1. Leverte varene som midtspiss i andre omgang. Ikke blendende, men ble helt avgjørende.

2

Lars-Jørgen Salvesen

Kom ikke til sjanser før pause. Den ene gangen han kunne blitt spilt gjennom på en overgang startet han for tidlig og gikk i offside. Framstår helt ute av form. Skiftet ut til pause.

4

Zlatko Tripic

Virket ikke like energisk og entusiastisk innledningsvis som han pleier. Kom seg noe ut over i kampen. Ble spilt gjennom en sjelden gang én mot én mot Utvik etter 90 minutter, men ble løpt opp. Litt under middels.

Innbyttere:

5

Sander Svendsen

Inn etter pause for Salvesen. Målgivende til Adegbenro. God i kombinasjonsspillet.

6

Patrick Yazbek

Inn etter pause for Bell. Meget smart pasning gjennom til Svendsen på 1–1. Frisk. Ga Viking energi direkte med sin løpskraft.

Harald Nilsen Tangen

Inn etter 83 minutter for Solbakken. For kort tid for å få karakter. Fikk aldri markert seg.

Herman Haugen

Inn etter 83 minutter for Adegbenro. For kort tid til å få karakter. Fikk aldri markert seg.

Jesper Fiksdal

Toppscoreren til Viking 2 inn til sin debut på overtid da Tripic måtte ut.

FAKTA

