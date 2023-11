Nordmann innblandet i svensk gullkamp: – Et utrolig scenario

Tre poeng skiller gullrivalene før siste runde i den svenske toppdivisjonen. Tittelhåpet kunne vært borte for Malmö etter forrige helgs tap mot Häcken, men heller ikke Elfsborg tok med seg tre poeng i den nest siste runden.

Dermed vil tre Malmö-poeng bety gullfeiring i den fotballgale byen.

– Det er en utrolig kul og stor ramme. Atmosfæren kommer til å være helt sinnssyk, og jeg føler vi har alt å vinne. Det er et utrolig scenario, sier Berg Johnsen til NTB før søndagens kamp mot Elfsborg.

De to lagene har identisk målforskjell før sesongens siste kamp.

– Det blir som en cupfinale der vi er nødt til å være best i løpet av 90-95 minutter. Vi er sterke i troen på at vi skal ut og kjøre over dem. Det er med den tilnærmingen du ofte vinner kamper. Vi tjener mer på å angripe kampen, fortsetter Berg Johnsen.

Sentral rolle i laget

Siddisen forlot Danmark og Randers til fordel for Malmö i sommer, og siden debuten i juli har Berg Johnsen nytt stor tillit i den tradisjonsrike klubben.

– Det er spennende å være her, og supporterne er helt utrolige. Du merker trykket i hver eneste hjemmekamp. Det er mer trykk enn jeg er vant til, men det er også det jeg søkte da jeg kom hit, understreker han.

– Jeg tror det er litt uhyggelig for andre lag å spille mot oss her. Vi drar nok fordel av å ha supporterne i ryggen i morgen, legger midtbanespilleren til.

24-åringen er klar på at nøkkelen før tittelkampen mot Elfsborg blir å holde roen, men han erkjenner likevel at oppgjøret er av ekstra betydning.

– Jeg kjenner meg ganske rolig, men med tanke på viktighet er det klart at det er en større kamp enn vanlig. Det blir en ny opplevelse, men det er en del av fotballen. Nøkkelen blir å holde seg kald i de avgjørende situasjonene.

Berg Johnsen har spilt både europacupfotball og cupfinale i Danmark for Randers.

– Skal prøve å nyte det

Etter to strake Malmö-gull i 2020 og 2021, tok Per-Mathias Høgmo og Häcken tittelen i Allsvenskan forrige sesong.

Berg Johnsen både tror og håper at søndagens kamp mot Elfsborg skal ende i et nytt seriemesterskap til de «Di Blåe».

– Dette er kamper som man kommer til å huske etter karrieren. Vi er i en utrolig privilegert situasjon, så jeg skal prøve å nyte det. Jeg tror det kommer til å bli en bra dag, forteller 24-åringen.

Avspark mellom Malmö og Elfsborg er klokken 15.00.

Malmö har også nordmannen Oliver Berg i troppen. Han er imidlertid kneskadd og dermed uaktuell til søndagens kamp.

