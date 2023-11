Grepene som fikk snudd trenden

Stavanger — Det var daffefotball, få sjanser og et bortelag som dominerte. At Sarpsborg kun ledet 1–0 til pause var nesten litt flatterende. Topp det med at Viking trillet ball i egen boks, med skyhøy risiko, så er det lett å skjønne hvorfor det var tendenser til pipekonsert etter 45 minutter i Jåttåvågen.

Alle sjanser for å ta en medalje, kun seks uker etter at laget ledet serien, så ut for å være blåst bort. Noe måtte skje. Trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at det gikk ei kule varmt i garderoben i pausen.

– Morten Jensen tok seg av kjeftingen, mens jeg prøvde å komme opp med noen ideer om hvordan vi skulle snu det. Vi var milevis fra der vi ønsker å være. Det virket nesten ikke som om vi ville vinne. Det var også spillerne enige i selv. Egentlig var det ikke så mye som skulle til for å heve oss slik det så ut, sier Lunde Aarsheim til RA.

Dobbeltskifte og et forbud

Et dobbeltskifte ble løsningen. Joe Bell levde farlig med gult kort, mens Lars-Jørgen Salvesen ikke var i nærheten av å få til noe. Inn kom Patrick Yazbek og Sander Svendsen. Samtidig ble Samuel Adegbenro skjøvet inn fra vingen til spissplass.

Den hjemvendte nigerianske stadionhelten, og de to innbytterne, brukte bare 10 minutter på å levere. Patrick Yazbek stakk gjennom Sander Svendsen. Han slo ballen flatt in til Adegbenro som møtte på første stolpe og ekspederte ballen sikkert i nettet.

Etter 72 minutter slo Adegbenro til igjen. Et nydelig innlegg fra Yann-Erik de Lanlay ble ekspedert resolutt i nettet med pannebrasken.

Yann-Erik de Lanlay, Samuel Adegbenro og Patrick Yazbek jubler for mål. (Carina Johansen/NTB)

Mannen som ble toppscorer i Allsvenskan for et par år siden hadde effektivt demonstrert hvorfor han også er en god spiss.

– Men dette handlet ikke om mine scoringer. Det handlet om å vinne igjen. Det var mye viktigere, sier Adegbenro til RA – og smiler sitt mest karakteristiske smil.

– For fansen, for spillerne og for byen var dette utrolig viktig.

– Dette var jo skikkelige spissmål? Mål med hodet er heller ikke helt vanlig fra deg?

– Jeg plukket opp litt om å spille midtspiss under det året i Sverige. Dessuten har vi trent enormt mye på avslutninger i uken før denne kampen. Det skal trenerne ha ros for.

Adegbenro mener at lag som har hatt lange seiersrekker noen ganger kan bli seende ut som Viking når smellen først kommer. Det handler om selvtillit. Med den borte vil prestasjonene stadig bli svakere spillemessig.

– Og det kunne du ser før pause i denne kampen. Derfor var det også så enormt viktig at vi fikk snudd dette. I forhold til medaljekampen var det også uvurderlig. Spesielt deilig at vi fikk snudd det foran våre egne fantastiske fans, sier nigerianeren.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim forteller også at det ble tatt et ganske tydelig grep til i andre omgang.

– Vi bestemte oss for at vi er nødt til å forenkle spillet litt slik situasjonen var. At vi ikke prøvde å spille av press i egen 16 meter i andre omgang var et bevist valg, sier treneren.

Det han samtidig ikke var fornøyd med var eget press. Det er Lunde Aarsheim klar på at må jobbes med i landslagspausen. Uansett kan Viking nå gå inn i årets to siste kamper med heng på medaljer. 4.-plassen er samtidig sikret. Da vil den gi spill i Europa om Glimt også vinner NM-finalen.

– Det ville blitt vanskelig med 3.-plassen med tap i dag. Fem poeng opp til Tromsø ville blitt tøft, sier treneren.

Vevatne imponerte voldsomt

Den som kanskje smilte aller mest søndag, og med god grunn, var Viljar Vevatne.

Stopperen startet for første gang i serien i år med både Gianni Stensness, Sondre Langås og David Brekalo ute. Han kvitterte med å være banens beste. Bjarte Lunde Aarsheim var dypt imponert.

– Enormt imponerende fra Viljar. Han spilte på rutinen og tilførte oss hva vi viste han ville gjøre. Faktisk var det også han som skapte mest offensivt for oss før pause med de gode langpasningene sine, sier treneren.

Vevatne selv var også strålende fornøyd.

– Jeg storkoste meg! Det var utrolig gøy å få være med fra start igjen. Kjenne på nervene og bidra skikkelig.

Viljar Vevatne smilte etter sitt comeback fra start i Eliteserien. (Carina Johansen/NTB)

– Er du overrasket over hvor bra det gikk?

– Egentlig ikke. Samtidig kan prestasjonene selvsagt variere når du har vært ute lenge av laget. På den annen side er det jo ikke sånn at jeg ikke har spilt fotball i år.

Vevatne legger ikke skjul på hvor viktig dette var.

– OK prestasjoner nyttet ikke mer nå. Vi behøvde befrielsen det var med tre poeng. Så sier det seg selv hvor viktige de var, avslutter Vevatne.

NB! Kaptein og toppscorer for Viking 2, Jesper Fiksdal (19) fikk sin debut i seriesammenheng for Viking da han kom inn de siste minuttene mot Sarpsborg 08.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Viking – Sarpsborg 2–1 (0–1)

SR-Bank Arena, 11.425 tilskuere.

Mål: 0–1 Rafik Zekhnini (15), 1–1 Samuel Adegbenro (55), 2–1 Adegbenro (72).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Joe Bell, Viking, Rafik Zekhnini, Mikkel Maigaard, Sarpsborg.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Djibril Diop, Viljar Vevatne, Shayne Pattynama – Joe Bell (Patrick Yazbek fra 45.), Markus Solbakken (Harald Nilsen Tangen fra 82.), Yann-Erik de Lanlay – Zlatko Tripic (Jesper Fiksdal fra 90.), Lars-Jørgen Salvesen (Sander Svendsen fra 45.), Samuel Adegbenro (Herman Haugen fra 83.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Kjetil Haug – Eirik Wichne, Bjørn Inge Utvik, Franklin Uchenna, Sander Christiansen (Anders Hiim fra 65.) – Jeppe Andersen, Victor Torp (Martin Høyland fra 86.) – Niklas Sandberg (Simon Tibbling fra 69.), Ramon-Pascal Lundqvist, Rafik Zekhnini (Kristian Fardal Opseth fra 65.) – Mikkel Maigaard.

---