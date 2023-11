Vikingbørsen: Den som skapte mest

4

Patrik Gunnarsson

Et par korte pasninger mot folk med mann i rygg på 16-meter som hadde vel høy risiko midt i første omgang. Satt ut på 1–0 av en frekk flikk. Sjanseløs på 2–0. Skal være glad for at HamKam fikk et mål annullert for offside – hvor han glapp ballen inne i egen boks. God beinparade etter 68 minutter. God som sweeper ved mange anledninger. Altfor langt ute på 3–0.

4

Sondre Bjørshol

Nydelig løp inn i boksen og innlegg til de Lanlay etter 50 minutter. Strøkent innlegg etter 71 minutter til de Lanlay. Sto veldig høyt i banen. Kom til flere farligheter etter pause enn før pause.

5

Djibril Diop

Fint lite dribleraid og stikker til Tripic etter fire minutter. Skaffet Viking frispark på 17 meter etter en fin finte etter 18 minutter. Ryddet opp da Langås ble overspilt etter 36 minutter. Litt for mye avstand til motspiller på 2–0 – selv om det var et fantastisk mål. Bidro faktisk ganske ofte offensivt.

3

Sondre Langås

Løp opp Kirkevold på en overgang tidlig. Svært nære mål etter 86 minutter etter en heading. Ut over det ble det en vanskelig kamp. Litt for mye smårusk.

4

Shayne Pattynama

Friskt med offensivt i starten. Overspilt på HamKams store sjanse etter 20 minutter. Strålende sklitakling da Mawa var alene gjennom etter 33 minutter. Ble overspilt ved litt for mange anledninger da HamKam kontret.

6

Yann-Erik de Lanlay

Flott veggspill med Pattynama og påfølgende skudd etter elleve minutter. Aktiv. God til å komme på løp. Stor sjanse etter 50 minutter, men kom ut av balanse i avslutningen. Burde ha scoret på innlegget til Bjørshol etter 71 minutter. Stor arbeidskapasitet Vikings beste.

4

Markus Solbakken

Skudd over etter fire minutter som han burde klart å presse mer ned. Mye ballflytting, men få kreative løsninger som kunne bidra til å løse opp motstanderen. Prøvde noen stikkere på en berøring, men på mann og ikke i stor nok grad inn i rom. Ga bort 3–0 med et grusomt balltap.

4

Joe Bell

Fikk en saftig smell i hodet etter 19 minutter da han skallet med Kirkevold. God defensiv jobb da han løpte opp en overgang etter 58 minutter. Litt som med Solbakken – mye ballflytting og for lite framdrift.

Sondre Auklend

Nydelig mottak og stikker til Tripic etter sju minutter. Frisk start. Så ble han skadet og måtte gi seg allerede etter 15 minutter.

3

Lars-Jørgen Salvesen

Fæl feilpasning inn foran eget mål etter fem minutter – som ble til en stor sjanse for HamKam. Et par avslutninger før pause, men fikk ikke klem på dem. Jobbet og slet. Fikk ikke enkle arbeidsforhold, men Salvesen er ikke helt i form.

5

Zlatko Tripic

Stor sjanse etter sju minutter da Auklend stakk ham gjennom. Dessverre kom han for nære keeper. Skjøt like utenfor krysset etter halvtimen. Ville mye og prøvde seg både på skudd og innlegg. Dessverre manglet den siste lille presisjonen og frekkheten som han har i sine beste stunder.

Innbyttere:

3

Sander Svendsen

Inn etter kvarteret for en skadet Sondre Auklend. Noen gode innlegg og små kombinasjoner. Burde fått mer ut av skuddet etter 49 minutter som gikk over. Klarte aldri å prege kampen.

Samuel Adegbenro

Inn for Bjørshol med 16 minutter igjen. For kort tid til å få karakter. Heading i tverrligger etter 80 minutter.

Viljar Vevatne

Inn for Pattynama med 16 minutter igjen. For kort tid til å få karakter. God heading etter 83 minutter.

Kristoffer Løkberg

Inn for de Lanlay med 16 minutter igjen. For kort tid til å få karakter. Nydelig innlegg til Adegbenro etter 80 minutter. Hadde et OK skuddforsøk også. Livlig.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

HamKam – Viking 3–0 (0–0)

2945 tilskuere.

Mål: 1–0 Moses Mawa (63), 2–0 Oliver Kjærgaard (66), 3–0 Jonas Enkerud (90).

Dommer: Ola Hobber Nilsen.

Gult kort: Halvor Opsahl, Pål Alexander Kirkevold, Aleksander Melgalvis, HamKam.

HamKam (3-4-2-1): Marcus Sandberg – Halvor Opsahl, Fredrik Sjølstad, Brynjar Ingi Bjarnason – Aleksander Melgalvis, Morten Bjørlo (William Kurtovic fra 76.), Kristian Onsrud, Vegard Kongsro – Moses Mawa (Jonas Enkerud fra 76.), Oliver Kjærgaard – Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 86.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Samuel Adegbenro fra 74.), Djibril Diop, Sondre Langås, Shayne Pattynama (Viljar Vevatne fra 74.) – Joe Bell, Markus Solbakken, Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Løkberg fra 74.) – Sondre Auklend (Sander Svendsen fra 15.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---