Slik tror Viking-legendene det ender

Stavanger — RA har tatt en runde med fire de mest dominante skikkelsene høyt på klubbens adelskalender før de fire siste serierundene i Eliteserien for å få fasiten på følgende spørsmål:

⋅ 1. Hvor tror du Viking ender på tabellen?

⋅ 2. Bør de være fornøyde med det – etter å ha vært i gullstrid?

⋅ 3. Hvorfor sliter laget plutselig så mye nå?

André Danielsen (553 kamper)

1. Jeg håper det ender med medalje. Ting snur fort i fotballen. De har godt nok lag til å klare det, men behøver litt marginer i de siste kampene.

2. Ja, jeg synes det. Selvsagt er det surt når du har vært i gullkampen, men alt i alt har dette vært en fin sesong. Medalje og spill i Europa mer enn godkjent.

3. Laget hadde en fantastisk seiersrekke, men det kommer alltid oppturer og nedturer i en sesong. Oppturen varte lenge. Så har viktige spillere hatt en downperiode på slutten. Da er det tøft. I Eliteserien behøver du elleve mann med en god dag for å vinne kamper. Skader har også spilt inn. Også i form av at prestasjonene går ned når noen spiller i halvskadd tilstand.

Erik Johannessen (Kristoffer Knutsen)

Erik Johannessen (501 kamper)

1. Et vanskelig spørsmål. Hele byen snakker om nedtur. Det blir slik når du detter fra første til fjerdeplass. Nå må vi likevel stikke fingeren i jorden og innse at dette har vært en god sesong – selv om regelen om mye vil ha mer lever. Jeg tror det blir tredjeplass, men da må de få fingeren ut nå.

2. Ja. Det viser seg at de har fått det tøft på slutten. Både med skader og andre ting.

3. Skader kan være en del av bildet. Det er for meg også tydelig at lagene som nå er over Viking på tabellen er skikkelig gode fotballag. Glimt sier seg selv. Tromsø-tapet så jeg på TV. De imponerte meg stort. Fra en keeper som noen ganger opptrer som midtbanespiller til resten. Brann har også kommet bakfra. De er ekstremt vanskelige å møte. Det er også flere årsaker til nedturen. Skader og formkurven hos enkelte er blant dem.

Tore Haugvaldstad (288 kamper)

1. Jeg tror de tar medalje. Det er også møter innbyrdes blant de andre i toppen. Nå har Viking HamKam. Så er det relativt overkommelig motstand inn – om Rosenborg kan kalles det. Jeg tipper det blir bronse, men håper på sølvet. Mye skal gå galt om de havner utenfor medaljene. Det fortjener de også. Vi skal ikke grave oss ned om det blir det.

2. Jeg synes de skal være fornøyde med medalje. Etter ti seirer på rad og lukt på gull, føles det nok som en skuffelse at det ikke holdt helt inn. Klubben skal likevel være stolt om det blir medalje. Det har vært mange gode prestasjoner på stadion og de har skapt en ny giv rundt klubben. Se hva som har skjedd med fansen og hvordan de har mobilisert som aldri før.

3. Det er lett å peke på Brekalos skade, men jeg vet ikke. Det har vært litt formsvikt på enkeltspillere også. Tripic har for eksempel ikke vært like dominerende i det siste – uten at han skal få skylden. Solbakken har også forsvunnet litt ut. At de unge varierer er som forventet.

Iven Austbø (Espen Iversen)

Iven Austbø (301-kamper)

1. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror på medalje, er positiv og håper på det!

2. Medalje bør de være fornøyde med. Det er ekstremt kjekt å se at de har hengt med så lenge helt i toppen, men er et lite stykke igjen opp til Glimt. Det er maskineri! Det har vært veldig kjekt å følge Viking på alle måter i år. De har levert god fotball. Det bygges godt i Jåttåvågen nå.

3. Det kan være mange faktorer som spiller inn. Noen nye er kommet inn. Samtidig er det en lang sesong. Det tar på å ligge helt der oppe med blesten som er rundt. Jeg vet at spillerne ikke tenker så mye på det, men det ligger bak der at det er muligheter. Når du kjemper om medalje er det et press utenifra som kommer uansett. Det kan nok tære litt på – uten at jeg vet sikkert. Kanskje de har litt for mye lyst også. Brekalo har samtidig vært ute i denne perioden. Det betyr også noe.

---

FAKTA

Slik ser programmet ut for medaljekandidatene i avslutningen:

Viking: HamKam (b), Sarpsborg (h), AaFK (b), RBK (h).

TIL: Godset (h), Odd (b), FKH (h), VIF (b).

Glimt: Stabæk (b), AaFK (h), Brann (b), Sarpsborg 08 (h).

Brann: Odd (h), FKH (b), Glimt (h), Godset (b).

Molde: RBK (b), LSK (h), Sarpsborg 08 (b), HamKam (h).





ELITESERIETABELLEN:

Bodø/Glimt 26 19 4 3 69 - 34 61

Tromsø 26 17 3 6 43 - 29 54

Brann 26 16 4 6 47 - 29 52

Viking 26 16 4 6 54 - 39 52

Molde 26 13 5 8 56 - 34 44

Lillestrøm 26 12 3 11 44 - 40 39

Sarpsborg 26 11 5 10 50 - 43 38

Odd 26 9 7 10 32 - 35 34

Strømsgodset 26 10 3 13 30 - 33 33

Rosenborg 26 9 6 11 35 - 42 33

Haugesund 26 8 6 12 30 - 35 30

HamKam 26 8 3 15 34 - 56 27

Stabæk 26 6 7 13 28 - 40 25

Vålerenga 26 6 6 14 34 - 46 24

Sandefjord 26 5 7 14 39 - 51 22

Aalesund 26 5 3 18 22 - 61 18

---